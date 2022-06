I 5 locali dove bere le migliori birre del Vomero

I napoletani sono grandi intenditori di caffè, ma anche grandi bevitori di birra. Basti pensare ai tantissimi pub, localini e birrerie che affollano i quartieri della città partenopea, e in particolare del Vomero. Ma se siete veri amanti delle bionde o delle rosse, in bottiglia o alla spina, industriali o artigianali, non vi accontenterete molto facilmente. Per guidarvi nella scelta, vi proponiamo la lettura della nostra selezione delle migliori birrerie del quartiere vomerese. Non vi resta che scegliere la vostra preferita!

Manneken Pis – Birreria Belga

Chiunque sia stato a Bruxelles, avrà avuto modo di vedere il Manneken Pis, la statuetta di 50 cm raffigurante un bambino che fa la pipì, simbolo dello spirito un pò ribelle e un pò indipendente degli abitanti della capitale belga. Spirito che caratterizza anche i gestori di Manneken Pis-Birreria Belga, molto legati al Belgio e alla loro tradizione, e che hanno scelto proprio questo simbolo di Bruxelles per il loro locale aperto nel quartiere vomerese. Manneken Pis esprime tutta la loro passione per l’enorme produzione birraiola del Belgio, e propone un menù ricco di ottime birre, sia alla spina che in bottiglia, ma anche squisiti piatti della cucina tipica da pub (come le bruschette, le patatine con la fonduta il crostone gourmet ma anche l’entrecote con insalata e patate).

Indirizzo: Via Andrea Vaccaro, 32