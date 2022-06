Le 4 migliori birrerie di Chiaia

Chiaia è conosciuta in città come una delle zone più esclusive per lo shopping partenopeo ma anche come il regno dei baretti, luogo di incontro per antonomasia dove incontrarsi con gli amici per sorseggiare un drink, una birra, o fermarsi a cena in uno dei graziosi ristoranti che qui risiedono. Ma se siete grandi intenditori di birra, non vi accontenterete così facilmente. E allora seguite i consigli di NapoliToday. Ecco quali sono, secondo noi, i migliori locali di Chiaia dove gustare ottime birre.

Mosto

Dalle Keller alle Pale Ale, dalle Sour cherry alle Session Ipa, Mosto è la birreria giusta per assaggiarle tutte. Il locale - con due sedi (una Chiaia e l'altra al Vomero) - è moderno e facilmente identificabile grazie al colore giallo che lo contraddistingue. Il posto ideale dove andare quando non sapete che fare, e dove troverete sempre qualcuno con cui bere una buona birra, chiacchierare e divertirti.

Indirizzo: Vico II Alabardieri 28