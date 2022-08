I 4 migliori aperitivi di Ischia Ponte

Non solo mare, terme e relax, Ischia è anche l’isola degli aperitivi. Sono tanti, infatti, i locali e baretti dove godere il magico momento del tramonto degustando in compagnia squisiti taglieri a base di salumi e formaggi tipici accompagnati da ottimi drink, birre artigianali e soprattutto buon vino isolano. NapoliToday vi consiglia le 4 location più "esclusive" del favoloso e suggestivo borgo di Ischia Ponte dove poter fare l'aperitivo.

Ischia Salumi

Nel cuore del borgo Ischia Ponte non si può non notare questa rustica e colorata bottega di salumi tipici ischitani. “Ischia Salumi” è uno storico laboratorio artigianale, giunto alla sua quarta generazione, gestito da Francesco, il giovane proprietario della salumeria, che è riuscito a trasformare l’attività storica di famiglia in una paninoteca dinamica ma ancorata alla tradizione. Qui è possibile fermarsi per una breve sosta o per un aperitivo post-mare. Sedersi comodamente alle botti situate all’ingresso del negozio, e degustare una grande varietà di prodotti tipici ischitani. Dai salumi agli eccellenti formaggi, dai panini alle focacce lavorate ancora alla vecchia maniera. Tra le specialità da non perdere consigliamo il salame di coniglio e il caciocavallo nero di bufala, oltre ad una grande varietà di prodotti a km 0. Favolose anche le schiacciate ripiene e la caprese con Mozzarella di Bufala Campana. Vasta scelta anche di vini e birre artigianali. I prezzi modici e la cortesia del proprietario rende la degustazione ancor più gustosa e appagante.

Indirizzo: Via Luigi Mazzella, 100