I 5 migliori agriturismi di Ischia

Non tutti sanno che l’Isola di Ischia è sì una località di mare, ma vanta un patrimonio gastronomico principalmente di terra. Questo perchè per secoli è stata l’agricoltura e non la pesca, la principale fonte di sostentamento per gli isolani, anche grazie alla fertilità del suolo vulcanico che caratterizza l’isola. La pietanza simbolo della cucina locale è, infatti, “il coniglio all’ischitana”, un piatto dal sapore unico e dall’aroma inconfondibile, la cui ricetta viene gelosamente custodita dagli abitanti dell’isola che se la tramandano di generazione in generazione senza mai svelarla ai forestieri. Per assaporare i piatti tipici e conoscere la vera cultura contadina ischitana bisgona partire per un tour alla scoperta degli agriturismi e aziende agricole dell’isola. In queste strutture non solo è possibile assaggiare e acquistare prodotti tipici e piatti locali, ma ci si può anche immergere nella natura, respirare aria pulita e stare a contatto con gli animali. Sull'isola sono presenti numerose strutture che, oltre ad offrire paesaggi mozzafiato, offrono ai visitatori la possibilità di gustare i prodotti di loro produzione NapoliToday ve ne consiglia 5, i migliori secondo noi.

Il Giardino del Nonno

Un piccolo angolo di paradiso situato a soli 200 metri dalla rinomata spiaggia delle Fumarole e a 20 minuti di cammino dalla piazzetta del borgo di Sant’Angelo, a cui si accede percorrendo un sentiero panoramico altamente suggestivo. Il Giardino del Nonno è un caratteristico agriturismo di charme a conduzione familiare incastonato in un incantevole scenario con vista mozzafiato sul mare, dove da tre generazioni si tramanda il culto dell’ospitalità. La struttura vanta due piscine termali esterne con idromassaggio, realizzate in perfetta armonia con il paesaggio circostante. Immerse nella quiete, nei profumi e nei colori della natura, le camere e le suite dell’agriturismo, prendono il nome dagli alberi da frutto che le circondano. Semplice e genuina, la cucina del Giardino del Nonno coniuga sapientemente i sapori della terra e del mare, con piatti a base di materie prime freschissime, nel pieno rispetto della tradizione. Tante le attività proposte ai visitatori. Gli appassionati di trekking potranno avventurarsi su sentieri di rara bellezza, respirando aria pura ed ammirando un panorama mozzafiato, unico e memorabile. L’agriturismo organizza anche gite in barca, uscite di pesca, corsi di yoga e diverse attività ricreative.

Indirizzo: Via Fondolillo 9, Sant’Angelo d’Ischia

