I 5 luoghi di San Gennaro a Napoli

Ogni 19 settembre si celebra a Napoli la Festa di San Gennaro, il Santo patrono della città. In questa occasione il sangue del Santo, custodito in una delle due ampolle all’interno di una teca situata nella Cappella del Tesoro del Duomo, viene mostrato ai fedeli con la speranza che avvenga il "prodigio della liquefazione". Il fatto si ripete tre volte l’anno: il sabato precedente la prima domenica di maggio e negli otto giorni successivi, in ricordo delle due traslazioni delle sue reliquie; il 19 settembre, ricorrenza della decapitazione; e il 16 dicembre, festa del patrocinio di San Gennaro, in memoria dell’eruzione del Vesuvio del 1631 (il sangue si sciolse e il magma miracolosamente si fermò evitando di invadere la città). In queste date, i napoletani attendono con ansia che il sangue di San Gennaro si sciolga: la mancata liquefazione (o il semplice ritardo) è considerata presagio di eventi drammatici.

La storia di San Gennaro

Secondo quanto riportato dagli “Acta bononiensia”, risalenti al VI secolo d.C., San Gennaro nacque a Napoli nella seconda metà del III secolo, e fu eletto vescovo di Benevento. Perseguitato da Diocleziano perchè cristiano, venne martirizzato a Pozzuoli, nei pressi della Solfatara, il 19 settembre del 305. Si racconta che durante il suo martirio una nobildonna, di nome Eusebia, raccolse il sangue del Santo conservandolo gelosamente in due ampolle. Dopo l'editto di Costantino un vescovo di Napoli fece traslare le ossa del santo da Pozzuoli a Napoli. A quanto pare durante il tragitto Eusebia regalò al vescovo le due ampolle contenenti il sangue del martire. Da quel momento il culto di San Gennaro iniziò a diffondersi rapidamente: la tomba divenne meta di continui pellegrinaggi per i grandi prodigi che venivano attribuiti al Santo. Nel 472 ad esempio, in occasione di una violenta eruzione del Vesuvio, i napoletani accorsero in massa nella catacomba per chiedere la sua intercessione. Iniziò così l’usanza di invocarlo nei terremoti, nelle eruzioni e in un tutti i casi di pericolo. A partire da quell’anno San Gennaro cominciò ad assumere il rango di patrono e protettore principale della città.

Durante un’altra eruzione nel 512, fu lo stesso vescovo di Napoli, Stefano I, ad iniziare le preghiere propiziatorie. Successivamente fece costruire in suo onore, accanto alla Basilica di S. Restituta (prima cattedrale di Napoli), una chiesa detta “Stefania”, sulla quale alla fine del secolo XIII venne eretto il Duomo: qui vennero riposti, nella cripta, il cranio e la teca con le ampolle del sangue. Questa decisione preservò le reliquie dal furto del longobardo Sicone, che, durante l’assedio di Napoli dell’831, entrò nelle catacombe e rubò le altre ossa del santo portandosele a Benevento, sede del ducato longobardo. Le ossa restarono in questa città fino al 1156, quando vennero traslate nel santuario di Montevergine (Avellino), dove rimasero per tre secoli. Delle ossa poi si persero le tracce finché, durante alcuni scavi effettuati nel 1480, furono per caso ritrovate sotto l’altare maggiore. Il 13 gennaio 1492, dopo numerose trattative con i monaci dell’abbazia verginiana, le ossa furono riportate a Napoli nel Duomo. Intanto, le ossa del cranio erano state sistemate in un preziosissimo busto d’argento (donato da Carlo II d’ Angiò nel 1305 al Duomo di Napoli) e le ampolle incastonate in una teca preziosa (fatta realizzare da Roberto d’ Angiò). Successivamente, nel 1646, il busto e la teca furono poste nella nuova Cappella del Tesoro, oggi ricca di capolavori d’arte d’ogni genere. Le altre reliquie conservate in un’antica anfora, rimasero, invece, nella cripta del Duomo, su cui s’innalza l’abside e l’altare maggiore della grande Cattedrale.

I luoghi di San Gennaro a Napoli

Duomo e Museo del Tesoro di San Gennaro

E' una delle più importanti e grandi chiese della città, sia da un punto di vista artistico che culturale, ospitando infatti tre volte l'anno il rito dello scioglimento del sangue di San Gennaro. Gioiello del barocco napoletano, fu completato sotto il regno di Roberto d'Angiò nel 1313, e nel 1314 fu dedicato a Santa Maria Assunta. La facciata della cattedrale è stata ricostruita più volte nel corso dei secoli: quella attuale fu rifatta in stile neogotico da Errico Alvino alla fine dell'Ottocento e inaugurata solo nel 1905. L'interno, con pianta a croce latina, è costituito da tre navate con cappelle laterali, separate da una sequenza di otto pilastri per lato, in cui sono incorporati fusti di antiche colonne romane sulle quali poggiano gli archi ogivali decorati a stucco e marmo. Numerose sono le ricchezze, celebri in tutto il mondo, conservate nella cattedrale: tra queste c'è il mosaico bizantino completamente in oro e i meravigliosi dipinti di Luca Giordano. L’attrazione principale è però la cripta di San Gennaro, con sontuose decorazioni pittoriche e preziosi arredi, in cui è riposto il cranio del santo e l’ampolla con il suo sangue, oggetto del “miracolo” della liquefazione. Accanto al Duomo e alla Cappella si trova il Museo che ospita il Tesoro di San Gennaro. Aperto nel dicembre 2003 grazie ad un progetto finanziato da aziende private, da fondi europei e dalle istituzioni locali e sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica Ciampi, e su proposta della Deputazione della Reale Cappella del Tesoro, è diretto da Paolo Jorio. L'area museale è di oltre settecento metri quadrati ed espone le sue opere (in precedenza mai rese visibili al pubblico) nei locali sottostanti la Cappella del Tesoro, per una serie di collezioni d'arte comprendenti gioielli, statue, busti, tessuti pregiati e dipinti di grande valore.

Indirizzo: Via Duomo, 149