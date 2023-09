I 5 luoghi di Napoli dedicati a Maradona

Il suo personal trainer disse “C’è un Diego e un Maradona, e il primo non ha niente a che fare con l’altro”. Uno è il fenomeno del pallone, il ragazzino venuto dalla fine del mondo che ha sancito con il suo talento il riscatto del Napoli, di Napoli e degli ultimi; l’altro, invece, è semplicemente l’uomo, fatto di errori, debolezze e contraddizioni. Maradona non è stato solo un calciatore, è stato anche un calciatore. Le sue gesta, in campo e fuori dal campo, hanno scritto la storia del Napoli e cambiato per sempre le sorti di una città che in lui ha ritrovato l’orgoglio e la speranza. Tra la città partenopea e Maradona è stato amore a prima vista, una passione esplosa il 5 luglio del 1984 e destinata a durare per l’eternità. Ne sono testimonianza i numerosi angoli della città dedicate al Pibe de Oro. NapoliToday vi accompagna in un tour alla scoperta dei 5 luoghi più famosi.

Stadio Diego Armando Maradona

Inaugurato nel 1959 con una capienza 85012 posti fu realizzato su progetto dell'architetto Carlo Cocchia. Fu soggetto a ristrutturazione per i Mondiali di Italia del '90 per i quali la capienza passò a 72810 posti a sedere, grazie all'introduzione di sediolini per tutti gli ordini di posto. Denominato in origine Stadio del Sole, fu ribattezzato Stadio San Paolo nel 1963. Poi a seguito della morte di Diego Armando Maradona il 25 novembre 2020 il Comune di Napoli ha intitolato lo stadio al campione argentino che ha calcato ed "illuminato" il campo dello stadio napoletano dal 1984 al 1991. Anche la stazione della Cumana, a pochi passi dall'ex San Paolo, ha preso il nome di Stazione Mostra-Maradona. Lo stadio è dotato di pista di atletica ed impianti per salto in lungo e salto in alto, ha ospitato le ultime Universiadi del 2019, per le quali è stato oggetto di un forte restyling che gli ha donato un suggestivo colpo d'occhio, anche grazie alla immensa scritta “Napoli” che campeggia sugli spalti.

Dove: Via Giambattista Marino