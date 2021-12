I 7 luoghi da visitare nel sottosuolo di Napoli

Che Napoli sia per metà in superficie e per metà sotterranea è noto a tutti. Il sottosuolo partenopeo è costituito in gran parte da tufo, pietra gialla di origine vulcanica, facile da scavare in quanto friabile e sufficiente a resistere alla realizzazione di gallerie autoportanti. Per questa sua caratteristica ha reso possibile, nel corso dei secoli, la costruzione di numerose cave, cisterne, acquedotti, gallerie, ipogei e catacombe. La città sotterranea vanta più 700 cavità sotterranee (quelle che conosciamo oggi): si può considerae quasi uno specchio della città soprastante. A contribuire allo sviluppo di questa città “sotterranea” il divieto in epoca vicereale di importare pietra che, invece di frenare l'espansione edilizia, portò a scavare sotto le stesse case. Queste costruzioni si dimostrarono molto utili durante la Seconda Guerra Mondiale, quando vennero destinate a rifugi consentendo la salvezza di migliaia di napoletani. Solo negli anni ’60, e dopo l'ennesima voragine nel centro antico, si cominciò a esplorare il sottosuolo napoletano in modo sistematico, grazie anche al lavoro dell'Ingegnere Clemente Esposito, che ha scoperto la gran parte delle cavità sotterranee che oggi conosciamo, "ma – assicura l'ingegnere, che al rilievo del sottosuolo ha dedicato una vita intera - questa impresa ciclopica non si è affatto conclusa!”. Molte di queste cavità sono oggi aperte al pubblico: scopriamo insieme quali di queste è possibile visitare.

Cimitero delle Fontanelle

Tra i tanti luoghi magici e imperdibili del sottosuolo partenopeo, il Cimitero delle Fontanelle è certamente uno dei più suggestivi. E', allo stesso tempo, un luogo di culto e di macabro fascino, in cui si concentrano molte leggende e racconti di miracoli. Il sito archeologico è un antico ossario, risalente al XVI secolo, che conserva, da almeno quattro secoli, i resti di chi non poteva permettersi una degna sepoltura e, soprattutto, delle vittime delle grandi epidemie che hanno più volte colpito la città. Accoglie circa 40.000 resti di persone, vittime della grande peste del 1656 e del colera del 1836. A questo luogo è legato il famoso "culto delle anime pezzentelle": secondo la credenza popolare partenopea, le ossa dei poveri, anonime e abbandonate qui, sono "anime pezzentelle", ritenute un ponte tra l'aldilà e la terra, un mezzo di comunicazione tra i mondi dei morti e i mondi dei vivi. Rappresentano la speranza nella possibilità di un aiuto reciproco tra poveri che scavalca la soglia della morte. Tra le "capuzzelle" (così sono chiamati i teschi) più famose ci sono quella del Capitano e quella di Donna Concetta (nota anche come 'a capa che suda). Secondo la tradizione, anche queste teste sono in grado di esaudire delle grazie. Il sito archeologico è stato messo in sicurezza e riordinato nel 2002, e riaperto al pubblico nel 2010.

Dove: Via Fontanelle, 80