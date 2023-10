I 5 luoghi di culto dei morti a Napoli

Napoli è da sempre la città delle leggende e del sovrannaturale. Qui la Morte è "di casa" quasi quanto la Vita, e con la quale spesso si intreccia in modo impercettibile. NapoliToday vi accompagna in un tour alla scoperta dei luoghi di culto dei morti nella città di Napoli.

Cimitero delle Fontanelle

Il Cimitero delle Fontanelle è uno dei più suggestivi della città. E', allo stesso tempo, un luogo di culto e di macabro fascino, in cui si concentrano molte leggende e racconti di miracoli. Il sito archeologico è un antico ossario, risalente al XVI secolo, che conserva, da almeno quattro secoli, i resti di chi non poteva permettersi una degna sepoltura e, soprattutto, delle vittime delle grandi epidemie che hanno più volte colpito la città. Accoglie circa 40.000 resti di persone, vittime della grande peste del 1656 e del colera del 1836. A questo luogo è legato il famoso "culto delle anime pezzentelle": secondo la credenza popolare partenopea, le ossa dei poveri, anonime e abbandonate qui, sono "anime pezzentelle", ritenute un ponte tra l'aldilà e la terra, un mezzo di comunicazione tra i mondi dei morti ei mondi dei vivi. Rappresentano la speranza nella possibilità di un aiuto reciproco tra poveri che scavalca la soglia della morte. Tra le "capuzzelle" (così sono chiamati i teschi) più famose ci sono quella del Capitano e quella di Donna Concetta (nota anche come 'a capa che suda). Secondo la tradizione, anche queste teste sono in grado di esaudire delle grazie. l sito archeologico è stato messo in sicurezza e riordinato nel 2002, riaperto al pubblico nel 2010 e nuovamente con l'arrivo della pandemia. Ora il sito è temporaneamente chiuso.