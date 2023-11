Le leggende delle 5 streghe di Napoli

Non c’è luogo di Napoli che non evochi storie misteriose e leggende incredibili. Protagoniste di molte di queste storie figure a metà strada tra il magico e lo spaventoso: le streghe. Scopriamo quali sono le streghe partenopee più famose e le storie che si tramandano ancora oggi su di loro.

La strega di Port’Alba

Port’Alba, soprannominata Largo delle Sciuscelle per la presenza di alberi di carrube che popolavano la zona; per accedere alla parte interna della città, i residenti del posto avevano praticato un buco (pertuso) dai residenti del posto. Queste ragioni spinsero il duca D’Alba (siamo nel periodo del vice regno spagnolo) a realizzare una porta regolare nelle mura del vecchio torrione. Poco lontano dal 'pertuso' abitava una bella fanciulla di 20 anni, Maria la rossa. Al dì là del pertuso, il suo spasimante Michele che la chiese subito in moglie e dopo sei mesi furono celebrate le nozze. Ma la favola si trasformò in inferno. La leggenda narra che all’angolo di Largo Sciuscelle vi era una piccola fontana che dissetava i viandanti stanchi e affaticati, ed era un luogo di ritrovo per i residenti e per chi sostava in zona. Una sera, i due freschi sposi stavano rincasando e passando davanti a quella fonte qualcosa di strano fermò i loro passi. Maria riuscì a superare la fontana, Michele no. La moglie tentò di trascinarlo a sè ma senza riuscirci, così tornò a casa senza il suo sposo e lui prendendo quel segno come infausto, si allontanò per sempre da lei. Una tragedia che Maria non riuscì a superare. Diventò magra, sdentata, vestita di stracci; si diede alla magia e praticava potenti elisir. La gente cominciò a temerla e proprio negli anni dell’Inquisizione spagnola, Maria fu presa e ingabbiata, lasciata morire di fame e sete alla vista di tutti, sospesa sotto Port’Alba. Le sue ultime parole: "La pagherete. Tutti. Voi, i vostri figli, i vostri nipoti, tutti. La pagherete”. Da allora per secoli si tramanda che Maria, come un’ombra scura, vaga in via Port’Alba fra le librerie e le pizzerie, senza pace e senza sosta.