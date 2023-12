La leggenda del lupino e la pigna di Natale

Tra le tante usanze napoletane tipiche del periodo natalizio c’è quella di bruciare sul fuoco una pigna in casa per far sì che l’odore della sua resina si propaghi in tutte le stanze. E poi a cottura ultimata mangiarne i frutti. Pare che la tradizione derivi una leggenda sulla fuga in Egitto della Sacra Famiglia: la “leggenda del lupino”.

La leggenda del lupino

La leggenda racconta della fuga di Giuseppe e Maria attraverso il deserto per evitare che Gesù fosse ucciso per volontà di Erode il Grande, re della Giudea, il quale ordinò un massacro di bambini dall'età di due anni in giù (“la strage degli innocenti”) allo scopo di uccidere il figlio di Dio, della cui nascita a Betlemme era stato informato dai Magi. Secondo la narrazione evangelica, Gesù scampò alla strage grazie a un angelo che avvisò in sogno Giuseppe, ordinandogli di fuggire in Egitto. Si narra che lungo il tragitto la Madonna portasse in braccio il piccolo Gesù e chiedeva aiuto ad alberi e piante affinché li aiutasse a nascondersi dagli inseguitori. Si rivolse dunque ad un lupino con fusti alti, che con la sua grandezza avrebbe potuto mettere la famiglia al riparo. Ma il lupino si rifiutò di aiutarli, così fu punito e condannato da Dio a dare per sempre frutti aspri. Sempre lungo il sentiero, e con ormai i soldati di Erode alle calcagna, la Madonna vide un grosso pino che si offrì di aiutarli facendoli nascondere tra i suoi enormi rami pieni di pigne. Così Gesù lo benedì toccando con la manina il suo frutto: da quel momento nel pinolo spuntò un ciuffetto di cinque peli, una fioritura simile ad una piccola mano, che viene ancora chiamata la “manina di Cristo”. Altro dono che diede alla pigna fu il profumo dell’incenso, per ricordare la sua generosità.

Il detto napoletano che si ispira alla leggenda

Questa leggenda ha ispirato un noto detto napoletano “Jì truvanno a Cristo dint’ ‘e lupine” (“Andare a cercare Cristo tra i lupini”) che equivale al detto italiano “Cercare un ago in un pagliaio”. Si usa per additare quelle persone che si ostinano in una ricerca impossibile. Cercare Cristo tra i lupini è assolutamente inutile poiché è impossibile che la pianta nemica abbia il dono della presenza di Dio. La leggenda è stata anche fonte di ispirazione per il musicologo napoletano Roberto De Simone che la ha adattata in versi e composto la musica, e l'ha fatta cantare alla bravissima Concetta Barra.

La tradizione di bruciare la pigna

Non si sa come questa leggenda abbia dato origine alla tradizione napoletana di far bruciare sul fuoco una pigna in casa il giorno di Natale. Non si conosce il periodo esatto in cui la tradizione ha avuto inizio nella città partenopea, si sa solo che l’usanza proviene dal 1600, e che sia giunta ai giorni nostri grazie ai “cunti”, cioè ai racconti orali tramandati di generazione in generazione. La pigna rappresenta il fuoco che scalda gli spiriti durante l’inverno e simboleggia la luce e la vita, ma è anche simbolo di solidarietà e di condivisione durante le festività. Tradizione vuole che venga accesa il 24 dicembre, il giorno di Natale, e lasciata bruciare fino al giorno dell’Epifania, il 6 gennaio.