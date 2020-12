Le migliori 4 pizzerie di Pozzuoli

Situata nell’area vulcanica dei Campi Flegrei, Pozzuoli è nota non solo per la sua storia millenaria, i suoi meravigliosi resti archeologici, ma anche per le sue specialità culinarie. La cucina flegrea offre una gran varietà di squisiti prodotti tipici e tradizioni culinarie provenienti sia dal mare che dalla terra. Non solo antipasti, primi e secondi, qui è eccezionale anche la pizza: morbida, con un impasto altamente digeribile e condita con ingredienti tipici locali. Numerosi sono i locali dove poter gustare, ordinare da asporto o a domicilio ottime pizze. Di seguito vi consigliamo le migliori e le più apprezzate pizzerie di Pozzuoli, secondo NapoliToday.

Ammaccàmm

La pizza Ammaccàm è davvero unica. Padrone di casa è Salvatore Santucci, maestro pizzaiolo molto attento al mondo delle farine e delle lievitazioni. Gli impasti che propone sono tanti e diversi: da quello a base di canapa a quello a base di curcuma, da quello ai nove cereali a quello con grano arso o grani antichi, da quello con carbone vegetale naturale a quello gluten free. Tutti vengono lavorati con lievito madre e una maturazione che va dalle 30 alle 48 ore. Il risultato è una pizza soffice, buona e altamente digeribile. A completarla e renderla così buona i prodotti scelti di alta qualità (dalla mozzarella DOP campana ai pomodori del piennolo gialli e rossi, dalle alici del Cantabrico alla mortadella IGP). Il menù propone un’infinita varietà di pizze… difficile consigliare le migliori. Oltre alle classiche consigliamo di provare quelle con i topping più particolari e originali. Da provare anche le montanari fritte!

Indirizzo: Piazza Capomazza, 17

