Per “grattacielo” si intende un edificio con almeno 15-20 piani, e con un'altezza minima di 50-70 metri. Il termine deriva dall'inglese “skyscraper" (= “che gratta il cielo"), utilizzato nel XVIII secolo per indicare gli alti alberi maestri che reggevano le vele nelle navi inglesi. Quando si pensa a queste strutture, così grandiose e suggestive, si pensa subito alle grandi metropoli americane o dell’Asia sud orientale. Tuttavia, anche in Italia, e nella città di Napoli esistono diversi grattacieli, seppur siano di gran lunga inferiori in altezza rispetto a quelli più alti del mondo. Scopriamo quali sono i 6 grattacieli più alti di Napoli.

Torre Telecom Italia

La Torre Telecom Italia è il grattacielo più alto di Napoli. Situata nel Centro Direzionale, la sua altezza raggiunge i 129 m. Per quindici anni, dal 1995 al 2010, è stato il grattacielo più alto d’Italia, superando di circa due metri il grattacielo Pirelli di Milano.