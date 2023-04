Dove mangiare le 6 migliori zuppe di cozze di Napoli

Non c'è Giovedì Santo a Napoli senza la zuppa di cozze. Che sia preparata in casa o al ristorante non importa, l’importante è che la ricetta sia quella della tradizione. Pochi ingredienti ma amalgamati bene: cozze, polpo, lumache di terra (dette anche “munacelle”), olio piccante, peperoncino, aglio, pomodori, prezzemolo e gli immancabili crostini di pane con cui fare la mitica “scarpetta”.

L’usanza di consumare questa pietanza il Giovedì Santo risale al tempo di Ferdinando I di Borbone, notoriamente golosissimo di pesce e di frutti di mare, e in particolare delle cozze che lui stesso pescava nelle acque di Posillipo. Il re per sfuggire ai precetti religiosi che imponevano il digiuno pasquale ordinò che fosse preparata una zuppa di cozze con pomodoro e salsa forte di peperoni. Il popolo si invaghì di tale usanza e sostituì le costose cozze con le più economiche lumache. Ma dove mangiare le zuppe di cozze più buone di Napoli? Ecco le migliori 6, consigliate da NapoliToday. ?

'A Figlia d''o Marenaro - Via Foria 180/182

Quella preparata da “’A figlia d”o Marenaro” è senza dubbio la più buona e famosa di Napoli. Qui il Giovedì Santo c’è un’atmosfera unica e una fila che solo la Madonna dell’Arco riesce a mettere insieme. Preparata come tradizione vuole, la zuppa e cozze di ’A figlia d”o Marenaro si è arricchita via via nel tempo non solo con polpi, maruzzielli, vongole e fasolare, ma anche con la fresella con le mandorle e l’olio piccante 'o russ (acquistabile anche sull’e-shop), il tocco del maestro. L’asporto per questo Giovedì Santo non è disponibile, la zuppa di cozzee sarà servita solo ed esclusivamente al tavolo.