Le 5 pizzerie dove mangiare i migliori ripieni di scarole di Napoli

La scarola, liscia o riccia, trova diversi impieghi nella cucina napoletana. Da contorno, come la scarola ‘mbuttunata o alla napoletana, a farcitura per la pizza (la famosa pizza di scarole). Quest’ultima è preparata tradizionalmente in occasione della vigilia di Natale e del Capodanno, ma per la sua bontà, la si mangia tutto l’anno, compatibilmente con la stagionalità. Tradizione vuole che venga farcita con capperi, pinoli, olive nere, uva passa e scarola (alcuni la ripassano in padella, altri la utilizzano cruda) e cotta generalmente in forno, ma c’è anche chi la frigge. Vediamo dove mangiare il ripieno di scarole più buono di Napoli. Ecco i consgili da NapoliToday.

Pizzaria La Notizia

La pizza de La Notizia è talmente buona che risulta quasi difficile descriverla: è leggera e digeribile, con un cornicione ben lievitato grazie all’impasto fatto con lievito madre, e solo ingredienti di alta qualità, certificati e rigorosamente Made in Italy. Oltre alle squisite pizze classiche, come la Margherita, la Marinara, la Salsicce e Friarielli, il menù offre un’ampia scelta che soddisfa anche i palati più difficili. Tra queste c’è il favoloso Calzone con Scarola (farcito con la scarola liscia cotta, la provola di bufala campana Dop, le olive di Gaeta, le acciughe e il pecorino,), il Ripieno con cigoli, e il Citreum (o Pizza al limone) fatta con il Limone Albedo di Procida tagliato a scaglie sottilissime, mozzarella di bufala, carne di bufala essiccata all'aria.. una vera bontà. Ad accontentare gli amanti degli sfizi e delle pizza fritta c’è poi O’ Sfizio ‘a Notizia, poco distante da Pizzaria 53: alla friggitrice troverete Eduardo Ore (collaboratore di Enzo Coccia)..una garanzia!

Indirizzo: Via Michelangelo da Caravaggio 53