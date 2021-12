I 7 ristoranti dove mangiare le migliori polpette al ragù di Napoli

Le polpette al ragù sono il piatto tipico della domenica secondo la tradizione napoletana. Le sue origini sono antiche ma incerte. Secondo alcuni sarebbero nate dal riciclo degli avanzi del giorno prima: gli scarti della carne di vitello, per non essere buttati via, venivano impastati con uova e pane, e cotti in varie maniere. Secondo altri avrebbero, invece, nobili origini: la ricetta appare, infatti, per la prima volta nel “Libro de Arte Coquinaria” (nel secolo XV) di Maestro Martino, in cui il cuoco di Camerlengo Patriarca di Aquileia, non tratta affatto le polpette come un piatto povero, ma come un piatto nobile. Anche l’origine del nome è incerta. Qualcuno dice che derivi dal francese “paupière” (cioè “palpebra”) perché nel prepararle si compie con le mani un movimento molto simile a quello fatto dalle palpebre che si chiudono. Qualcun altro, invece, ritiene che il nome derivi dal tipo di carne che un tempo si utilizzava per realizzare le polpette: la parte più tenera del vitello o del cervo, ossia, la polpa.

Ma dove mangiare le migliori polpette al ragù di Napoli? Ecco i consigli di NapoliToday.

Antica latteria

Situata tra i prestigiosi vicoletti della Napoli Bene, l'Antica Latteria è dagli anni '50/'60 uno dei punti di ritrovo più caratteristici della città dove incontrarsi tra una zuppa di fagioli e scarola e una frittata di cipolle. Frequentata da tantissimi giovani che si fermano qui anche per un aperitivo, l’Antica Latteria offre tantissimi piatti della cucina partenopea preparati con materie di qualità e seguendo le ricette della tradizione. Tra questi ci sono le imperdibili polpette (fritte o al ragù), la parmigiana di melanzane, la genovese e alcuni originalissimi piatti a metà strada tra tradizione e contemporaneità.

Indirizzo: Vico II Alabardieri, 30