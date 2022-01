Dove mangiare le 5 migliori pizze di scarole da asporto

Una pizza rustica preparata con la pasta per pizza o, se si preferisce, con la pasta brisè, farcita con capperi, pinoli, olive nere, uva passa e scarola, e cotta nel forno. Questo rustico napoletano, essendo farcito quasi interamente di verdura, era considerato anticamente dai partenopei un pasto magro e quindi perfetto per la Vigilia. Storicamente l’ingrediente principale, però, era un altro: le bietole. Infatti, sulle tavole dei napoletani il 24 dicembre arrivava la “pizza con la jeta”, ossia la bietola, un piatto perfetto per il clima festivo eppure “di magro” della Vigilia. Spesso la pizza avanzata a pranzo veniva, come tutt’oggi “riciclata” e servita tra gli antipasti del cenone. E’ vero Natale è passato, ma questa pizza non viene preparata solo durante le feste natalizia, ma gustata tutto l’anno. Se non volete farla in casa, NapoliToday vi consiglia un elenco di panifici/rosticcerie dove poter mangiare, acquistando o ordinando da asporto, le migliori 5 pizze di scarole di Napoli.

Ambrosino

Situato nel cuore del Vomero, con due punti vendita, Ambrosino è sì un panificio ma anche un punto ristoro dove poter gustare tantissime pietanze. Il locale propone un reparto “panificio”dove trovare le classiche pezzature di pane, come l’immancabile pane “cafone” dalla crosta croccante e l’interno morbidissimo, filoni, baguette, pani di vari tipi, forme e misure, taralli, focacce e pani aromatizzati e con farine alternative. Un reparto “rosticceria” dove, invece, trovare dalla classica frittura all’italiana alle pizze rustiche passando per i tradizionali timballetti, fino alle gustosissime sfogliate rustiche ripiene di verdure di stagione e la magnifica pizza di scarole. E un punto gastronomia, dove poter scegliere tra primi piatti nazionali e secondi sia di carne sia di pesce preparati sapientemente dagli chef, e taglieri di ottimi formaggi e salumi.

Indirizzo: Via Kerbaker, 54 (panetteria, rosticceria, gastronomia) - Via Scarlatti, 49 (gastronomia, ristorazione)