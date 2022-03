Le 5 migliori montanare di Napoli: ecco dove mangiarle

Una pizza fritta vuota con salsa di pomodoro, formaggio e una fogliolina di basilico. Si tratta della pizza Montanara, un particolare tipo di pizza fritta napoletana, forse il più bizzarro e il meno conosciuto. La pietanza ha origini antichissime. Secondo alcuni si tratterebbe di una specialità portata in città dai forestieri. Secondo altri il piatto sarebbe comparso per la prima volta nel 1600 in un testo di Antonio Valeriani: qui vine descitta come una “ricetta antica, tipica delle domenica”. Il suo nome, alquanto strambo per una città di mare, deriverebbe dai contadini che provenivano dalla montagna, “i montanari” appunto, che erano soliti consumare, nella pausa pranzo, panini farciti con pomodoro, basilico e formaggio. Come per la classica pizza fritta, anche la fama delle montanare è legata al film L’oro di Napoli di Vittorio De Sica: a preparale in una scena della pellicola è l’attrice-icona della Napoli popolare Sofia Loren.

Ed è proprio nella Pizzeria Donna Sophia (sita in via dei Tribunali 89) che si può gustare, oggi, una delle montanare più buone di tutta la città. Ma non solo, vi proponiamo di seguito un elenco di 5 pizzerie dove si preparano le pezzelle fritte migliori di Napoli.

Mattozzi

Situata nel quartiere Chiaia, è da più di 30 anni punto di riferimento per gli amanti della pizza verace napoletana e in generale per la cucina tipica partenopea. Oltre alla grande varietà di piatti napoletani cucinati come tradizione vuole (tra gli imperdibili c'è la pasta alla genovese, la pasta e fagioli e la parmigiana di melanzane), il menù propone anche un’ampia scelta di pizze: dalla famosa corniciona (pizza margherita con cornicione ripieno di ricotta) alle favolose montanarine fritte servite bollenti, con provola filante e pomodoro.. da provarle almeno una volta nella vita!

Indirizzo: Via Gaetano Filangieri, 16