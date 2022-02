I 5 ristoranti dove mangiare i migliori gamberi in tempura di Napoli

I gamberi in tempura, serviti con gustose salse dove intingerli, sono una ricetta tradizionale giapponese a base di gamberi, farina ed acqua, divenuta oggi popolare in tutto il mondo. Ad averli introdotti nei loro menù come antipasti o secondi piatti, anche molti ristoranti napoletani, dai quelli più tradizionali ai gourmet. NapoliToday vi propone un elenco di locali dove mangiare i migliori gamberi in tempura di Napoli.

Il Miracolo dei pesci

Una piccola e graziosa trattoria di mare situata tra Mergellina e Posillipo con pochi coperti e prenotazione obbligatoria. Il nome “Il Miracolo dei Pesci” va preso alla lettera: esprime la devozione e la fede che Claudio, il proprietario, nutre da sempre nei confronti della pesca. La cucina prepara, infatti, ogni giorno piatti di mare tipici della tradizione napoletana, squisiti crudi, antipasti sfiziosi, come i deliziosi gamberi in pastella e le squisite "polpette di alici”, oltre a formidabili porzioni di pesce marinato (da provare assolutamente). Il menù cambia a pranzo e cena, in base pescato di ogni giorno. Ma oltre alla bontà dei cotti e dei crudi, il vero miracolo del locale sta nei prezzi: sono tutti “miracolosamente” economici!

Indirizzo: L.go Sermoneta, 17