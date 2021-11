I 4 ristoranti dove mangiare la migliore pasta e fagioli e cozze di Napoli

Pasta e fagioli è un must della cucina napoletana. Un piatto dalle origini molto antiche: all’epoca dei Romani, prima dell’arrivo della pasta secca, erano già presenti le zuppe di fagioli cucinate con ortaggi e spezie, all’interno delle quali ci si inzuppava il pane. Proveniente dalle cucine dei braccianti e contadini, è un piatto economico e allo stesso tempo nutriente, ricco di carboidrati e proteine. A quei tempi questo legume era consumato abitualmente ma non veniva ritenuto un cibo prelibato. Virgilio lo chiamava “vilem phaseulum” perchè abbondante, non per pochi eletti, e per questo non degno di dare il proprio nome alle illustri famiglie (al contrario di altri legumi: Pisoni-piselli, Lentulo-lenticchie, Fabia-fava). Durante il Medioevo, la facilità della sua coltivazione e le notevoli proprietà nutritive lo resero un alimento del popolo e dei conventi: veniva utilizzato come ingrediente nelle zuppe o come contorno di carni con le quali veniva cotto. In Francia veniva chiamato “mongette”, in Italia “fasselo o fasolo” (da cui la variante dialettale napoletana “fasul”). Esistono diverse varianti regionali di questa pietanza, tanto è vero che non è possibile definire con certezza quale sia la sua origine, ma naturalmente, non poteva mancare la versione napoletana: si tratta, infatti, di uno dei primi piatti più amati dal popolo partenopeo. Una particolarità della versione napoletana è che la pasta viene cotta direttamente insieme ai legumi, invece di essere cotta a parte e poi aggiunta ai fagioli. Con questa preparazione tutto l’amido della pasta, che andrebbe invece perso scolando la pasta, viene conservato.

Un’altra caratteristica della versione napoletana è che la pasta deve essere rigorosamente mista (a Napoli si chiama “la munuzzaglia)”, mentre il fagiolo deve essere quello bianco, ovvero il cannellino, che unito alla pasta crea un sugo più denso e cremoso ("azzeccato" in napoletano). A tal proposito, a fine cottura, è importante che la pasta riposi, nel piatto o nella pentola, per qualche minuto prima di essere mangiata. È chiaro dunque, che nella versione partenopea, questo piatto non deve essere assolutamente brodoso. Di pasta e fagioli ne esistono due versioni: bianca o con il pomodorino. Molto popolare, nella cucina napoletana, è anche l'aggiunta delle cozze per rendere la pietanza acncora più ricca: una squisita versione che unisce il sapore della terra a quello del mare. Ma dove mangiare la migliore pasta e fagioli e cozze di Napoli? Ecco i consigli di NapoliToday.

'A Figlia d’’o Marenaro

Se volete gustare una favolosa pasta e fagioli e cozze non potete non far tappa in questo ristorante. Punto di riferimento per i napoletani, “’A figlia d”o Marenaro” è una vera e propria istituzione in città, un locale molto caratteristico dove tutto, dalla divise dei camerieri ai colori dei tavoli, delle sedie e delle pareti, ricordano il mare. Qui tradizione, freschezza delle materie prime e passione per la cucina verace napoletana danno vita a piatti dal sapore unico.

Indirizzo: Via Foria, 180/182