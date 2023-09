Sei luoghi dove correre all’aperto a Napoli

La corsa, meglio ancora se è all'aria aperta, è un toccasana per corpo e mente. Secondo uno studio della " Stanford University School of Medicine ", il jogging (una corsa a passo lento) offre numerosi benefici per il sistema cardiovascolare, riduce gli effetti dell'invecchiamento, combatte l'obesità e aumenta l'aspettativa di vita. Uno sport adatto a tutti, giovanissimi e adulti, che si può praticare da soli o in compagnia, e in qualunque mese dell'anno. La città di Napoli offre tantissimi posti dove poter correre all'aperto. Scopriamo quali sono i 6 luoghi più frequentati dai corridori napoletani.

Parco Virgiliano