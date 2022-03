Le 6 migliori colombe artigianali di Napoli: ecco dove comprarle

La colomba è un dolce lievitato tipico della Pasqua. Le sue origini risalgono alla metà del VI secolo (epoca longobara), quando re Alboino ricevette in segno di pace un dolce a forma di colomba durate l’assedio di Pavia. Ma solo nel 1934 lo si cominciò a produrre a livello industriale, grazie a Dino Villani, a quel tempo direttore dell'azienda Motta, che “inventò” la colomba di Pasqua, utilizzando la stessa pasta e gli stessi macchinari del panettone alla fine della stagione produttiva, per non interrompere il ciclo industriale. Gli ingredienti di base sono farina, uova, zucchero, burro, bucce di arancia candita e lievito madre, il tutto è poi ricoperto da glassa e mandorle. Nelle versioni artigianali del lievitato pasquale ogni maestro pasticciere ha poi introdotto piccole modifiche nella lavorazione e negli ingredienti, dando vita a varianti gustose e creative.

E’ sì un tipico dolce milanese, ma da qualche hanno si è diffuso anche al Sud e in particolare a Napoli, dove i migliori maestri pasticcieri partenopei hanno dato vita a favolose e curiose varianti. Ce n’è per tutti i gusti: dalla colomba classica alle più creative, con l’aggiunta nell'impasto di ingredienti tipici locali, come le albicocche pellecchiella del Vesuvio o le mele annurche campane, e glassature originali. NapoliToday vi consiglia 6 pasticcerie napoletane dove poter acquistare o ordinare online le migliori colombe artigianali made in Naples.

Gay Odin

Da oltre un secolo, i maître chocolatier dello storico brand partenopeo lavorano a mano il migliore cacao al mondo, di provenienza centro-americana, per realizzare uova ricercate e di altissima qualità. Ma non solo, Gay Odin realizza anche una favolosa colomba con il morbido impasto Offella, disponibile in tre gustosissime versioni senza canditi: ricoperta di glassa fondente, farcita con piccole pepite di cioccolato, o ricoperta di Cioccolato Foresta... da provarle tutte!

Indirizzi: Via Toledo 214 e 427, Via L.Giordano 21, Via Cilea 189, Via Benedetto Croce 61, Vico Vetriera 12, Via V. Colonna, 15b, Via Carducci, 29