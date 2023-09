I 6 crateri 'visitabili' nei Campi Flegrei

Non solo il Vesuvio, Napoli è ricca di numerosi altri piccoli vulcani, seppur meno noti e conosciuti. Sono quelli dei Campi Flegrei, una grande area vulcanica attiva, originata 60-80 mila anni fa, situata ad ovest di Napoli, che include i comuni di Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli, Quarto e Giugliano in Campania. Per quanto riguarda Napoli ricadono nell'area i quartieri di Bagnoli, Fuorigrotta, Pianura, Posillipo, Soccavo e le località di Agnano Terme e Pisani. In questi 60mila anni i Campi Flegrei hanno alternato fasi di attività frequente a fasi di riposo, ma fra tutte le eruzioni avvenute in questo periodo spicca la più violenta eruzione vulcanica mai verificata nel Mediterraneo con cui è nata la cosiddetta “Ignimbrite Campana” (39mila anni fa): la zona fu seppellita da uno strato di tufo, mentre il progressivo svuotamento del vulcano portò alla formazione della caldera che, ai tempi, inglobava l'odierna Napoli, la sua baia e Pozzuoli, oltre ai Campi Flegrei. Nel corso dei millenni poi la camera magmatica si riempì nuovamente di magma a tal punto che 15mila anni fa ebbe luogo un'altra colossale eruzione vulcanica, che formò la caldera del "Tufo Giallo napoletano" (leggermente più piccola e situata all'interno della depressione formatasi con l'eruzione dell'Ignimbrite Campana).

Dopo l’ultima eruzione avvenuta, nel 1538, quella del Monte Nuovo, l’area ha poi assunto una conformazione particolare caratterizzata da numerosi “mini-vulcani" e fenomeni legati a sorgenti termali e fumarole. In particolare le località di Lucrino, Agnano e Pozzuoli sono famose per le acque termali, mentre nell’area della Solfatara sono visibili manifestazioni gassose. Chi vive in queste zone è costretto a coesistere con il fenomeno del bradisismo, un continuo innalzamento e abbassamento del terreno, causato dai gas sotterranei presenti nel magma. Gli autoctoni lo chiamano "il respiro del vulcano", mentre gli antichi soprannominarono la regione “Phlegraea Pedia”, che significa "campi ardenti".

I 6 crateri visitabili dei Campi Flegrei

I Campi Flegrei con Ischia e Procida rappresentano un sistema vulcanico complesso costituito da oltre 20 crateri vulcanici monogenici, ovvero nati nel corso di singole eruzioni, concentrati in un'area di circa 65 Km². I più noti sono il cratere degli Astroni, Agnano, il cratere di Campiglione (situati nell'area est della caldera vulcanica), il Lago D’Averno e il Monte Nuovo (situati nell'area ovest della caldera), e la Solfarara di Pozzuoli. Scopriamoli.

Agnano

Agnano è un vulcano quiesciente (cioè che non erutta da tempo) la cui ultima eruzione è avvennuta circa 4100 anni fa. Il fondo del cratere di Agnano si trova a 2 metri sul livello del mare mentre le sue vette più alte sono a est il monte Sant'Angelo (173 m) e a sud-ovest il Montespina (162 m). Ad Agnano sono presenti numerosi sorgenti di acqua termale e infatti nell'undicesimo secolo la conca si trasformò in un lago vulcanico che fu però prosciugato dal 1865 al 1870 per bonificare l'area. Agnano vanta oggi diverse attrazioni: in questa zona sono presenti le antiche terme romane, un importante ippodromo e le nuove Terme di Agnano.

Cratere degli Astroni

Un luogo incontaminato, ideale per immergersi nella natura rimanendo in città. La Riserva naturale Oasi WWF Cratere degli Astroni si trova all’interno di un Sito d’Importanza Comunitaria nei Comuni di Pozzuoli e Napoli, ed è una Zona di protezione Speciale designata dalla Comunità Europea. E' inoltre inserita nell’elenco ufficiale delle aree protette del Ministero dell’Ambiente. Il Cratere degli Astroni è un vulcano spento che fa parte del più complesso cratere di Agnano, inserito nella area vulcanica dei Campi Flegrei. Di questi è il più giovane con i suoi 3600 anni, e si estende per 247 ettari. Il fondo del Cratere degli Astroni presenta alcuni rilievi tra i quali il Colle dell’Imperatore e il Colle della Rotondella che si sono formati in seguito all’attività eruttiva. Nel punto più basso del cratere si trovano tre laghetti, Lago Grande, Cofaniello Piccolo e Cofaniello Grande, con una vegetazione tipica delle zone lacustri (canne, giunchi, tife e salici). Si accede unicamente a piedi, percorrendo l’antico sentiero borbonico che parte dalla Torre di ingresso e arriva sul fondo del cratere per un dislivello di circa 80 metri. Lo stesso sentiero viene percorso anche per l’uscita. Un posto incantevole per chi è appassionato di escursiono o cerca solamente una fuga dal caos e dallo stress.

Cratere di Campiglione

Il cratere di Campiglione costituisce il fondo del monte Gauro. All'interno si trova il Carney Park, una struttura ricreativa militare degli Stati Uniti che ospita al suo interno il Circolo Golf Napoli. Si tratta in una suggestiva oasi caratterizzata da una folta vegetazione. Sul vulcano crescono piante tipiche della macchia mediterranea (cisto, lentisco e mirto), sul versante ovest, ed un fitto castagneto sul versante nord e nei pressi della Porta di Campiglione

Lago d'Averno

Il Lago d'Averno fa parte della caldera dei Campi Flegrei ed è un lago vulcanico situato nel comune di Pozzuoli, tra la frazione di Lucrino e il sito archeologico di Cuma. Il nome Avernus deriva dal greco ?ορνος che signicia "senza uccelli": si narra infatti che tale assenza fosse dovuta al fatto che le acque del lago esalassero particolari gas che non permettessero la vita agli uccelli. Secondo la mitologia, è un accesso all'Oltretomba e dimora terrestre dell'angelo caduto Lucifero, perciò gli inferi romani si chiamano anche "Averno". Il lago è profondo circa 35 metri ed è circondato da un’area verdeggiante dove è piacevole fare una passeggiata. Inoltre, se si visita il luogo si consiglia di vedere anche le rovine romane dell'antico Tempio d'Apollo di Cuma.

Monte Nuovo

Il Monte Nuovo si è formato durante l'ultima eruzione dei Campi Flegrei avvenuta nel 1538. Si trova tra il lago di Lucrino e lago d'Averno in un'area in sorgeva un paese chiamato Tripergole che fu distrutto dalla violenta eruzione del 1538. È un'oasi naturalistica aperta al pubblico che si può visitare gratuitamente. Esistono vari percorsi possibili: il più semplice "l'anello del cratere" che percorre l'intera circonferenza del Monte Nuovo per un totale di circa 2 km. Raggiungere al cratere è invece più faticoso poichè è necessario seguire un percorso relativamente più breve ma più difficile, con ripide pendenze sia in salita che in discesa.

Solfatara di Pozzuoli

Se si vuole visitare i Campi Flegrei non si può non far tappa alla Solfatara di Pozzuoli, il luogo più attivo dal punto di vista vulcanico. Anche la Solfatara è un antico cratere vulcanico in stato di quiescenza, ma che da un paio di millenni manifesta fenomeni di vulcanismo secondario, come fumarole (emissioni di vapore acqueo), mofete (esalazioni di CO2), solfatare (emissioni calde di composti gassosi dello zolfo) e vulcanetti di fango (vulcani in miniatura che eruttano argilla, portata in superficie da emissioni di gas). Gli antichi romani la chiamavano il cratere Colles o Fontes Leucogei (dalla parola greca leucos, "bianco"), con riferimento alle terre biancastre dovute all'azione disgregante del vapore acqueo sulle rocce magmatiche. Nel periodo romano cominciarono le prime attività estrattive di allume e bianchetto, una sostanza utilizzata come stucco. Nel Medioevo l'attività estrattiva di minerali raggiunse il suo apice. Tra il XVIII e il XIX secolo la Solfatara divenne tappa obbligata del Grand Tour per i suoi vapori utilizzati per le stufe, i fanghi e le acque, considerati medicamentosi, diventando uno dei 40 stabilimenti termali più famosi dei Campi Flegrei. Le prime visite guidate all’interno del cratere sono cominciate agli inizi del 1900, mentre l'attività termale iniziava un lento declino, tanto che intorno agli anni venti ogni attività fu abbandonata insieme all'estrazione di minerali.