Cosa vedere a Via Caracciolo e dintorni

Via Caracciolo è la passeggiata più bella e famosa di Napoli, un tratto del lungomare compreso tra Mergellina e Santa Lucia. La strada, separata dal mare solo da alcune scogliere artificiali (che hanno preso il posto delle antiche spiagge di cui restano solo alcuni frammenti in prossimità delle rotonde), si chiama così perché è dedicata al celebre ammiraglio Francesco Caracciolo, giustiziato nel 1799 al termine della rivoluzione. Lungo il percorso è impossibile non notare, oltre alla spettacolare visuale che offre sul Golfo di Napoli, il suggestivo porticciolo di Mergellina e la Villa comunale, uno dei principali giardini storici della città. Ma vediamo cos'altro a Via Caracciolo e dintorni.

Rotonda Diaz

La rotonda taglia esattamente a metà Via Caracciolo. Si tratta di un ampio spazio circolare chiamato “Diaz” per la presenza del monumento equestre al generale Armando Diaz affiancato da due grandi fontane circolari. Il monumento fu progettato dall'architetto Gino Cancellotti in collaborazione con lo scultore Francesco Nagni, e inaugurato il 29 maggio 1936.