Le 5 cose da vedere a Piazza Trieste e Trento e dintorni

Piazza Trieste e Trento è una delle piazze famose di Napoli anche perché ospita la Fontana del Carciofo, u na delle fontane monumentali della città, fatta costruire da Achille Lauro nel periodo della sua giunta comunale (1952-1957). Sul lato ovest si affaccia il celebre Caffè Gambrinus, mentre ai suoi margini il Teatro San Carlo, il Palazzo Reale, il Palazzo del Cardinale Zapata, con il suo Museo “Giuseppe Caravita Principe di Sirignano”, dedicato agli artisti napoletani dei due secoli scorsi, e la seicentesca Chiesa di San Ferdinando, inglobata nell'architettura della Galleria Umberto I, da cui la piazza inizialmente prese il nome.

Sì perché fino al 1843 era denominata Piazza San Ferdinando e sorgeva non dove si trova oggi, ma tra il teatro San Carlo e il Palazzo Vicereale, chiamato anche palazzo Vecchio. Nel 1919 poi prese il nome di Piazza Trieste e Trento per volere dei Savoia in celebrazione della vittoria italiana nella Prima Guerra Mondiale. L a piazza è inoltre il principale punto d'accesso alla vicina, e ben più famosa, piazza del Plebiscito. Scopriamo le 5 cose da vedere in Piazza Trieste e Trento e dintorni.

Fontana del Carciofo