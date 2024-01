Le 5 cose da vedere a Piazza San Gaetano e dintorni

Situata nel centro storico della città, in corrispondenza del decumano maggiore (una delle tre strade principali dell'antico impianto urbano greco), oggi via dei Tribunali, Piazza San Gaetano è delle piazze storiche più importanti di Napoli. Un tempo era infatti destinata all’agorà greca, poi al foro d’epoca romana e, in epoca Angioina, alle funzioni amministrative dei sedili e del parlamento. La sua denominazione è dovuta alla tomba di San Gaetano custodita all’interno della Basilica di San Paolo Maggiore che affaccia direttamente sulla piazza, assieme alla Basilica di San Lorenzo Maggiore, la cui area sottostante custodisce un’area archeologica sepolta a diversi metri di profondità ("Neapolis Sotterrata"). NapoliToday vi accompagna in in tour alla scoperta delle 5 cose da vedere in Piazza San Gaetano e dintorni.

Monumento a San Gaetano

Al centro della Piazza è collocata una statua su un basamento marmoreo dedicato a San Gaetano Thiene. Fu realizzata in metallo da Cosimo Fanzago nel 1664 come voto per la scampata epidemia di peste del 1656. La statua, coronata ai vertici da quattro angeli in marmo opera di Andrea Falcone, è rappresentata intenta a rivolgere le braccia placate verso i fedeli.

Dove: Piazza San Gaetano