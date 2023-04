Le 5 cose da vedere a Piazza San Domenico Maggiore e dintorni

Per conoscere la vera anima di Napoli, bisogna scoprire l'affascinante centro storico. Tra i suoi punti nevralgici c’è Piazza San Domenico Maggiore, una delle più caratteristiche della vecchia Napoli, e crocevia del Centro antico napoletano. Da qui passava il principe Raimondo di Sangro per giungere al vicino laboratorio adiacente la cappella di famiglia, al cui interno vi è il famoso Cristo Velato. La Piazza è contornata da grandi palazzi storici come quello dei Del Balzo, dei Casacalenda, dei Corigliano, dei Sansevero, e ruota intorno al meraviglioso obelisco di San Domenico (ex voto dei napoletani per un’epidemia di peste scongiurata nel 1656). Ricca di marmi, bassorilievi, medaglioni e statue, la cosiddetta guglia di San Domenico termina con una piramide sormontata da una pregevole statua bronzea del santo.

Su questa piazza, come su molte altre piazze e palazzi napoletani, aleggia un’inquietante leggenda: si racconta che una donna condannata al dolore eterno si aggiri nella zona, tra l'obelisco ed il portale di Palazzo Sansevero, vagando nelle notti di luna piena alla ricerca del suo amore perduto. La leggenda nasce da un evento realmente accaduto: l'uccisione di Maria d'Avalos e del suo amante, il duca d'Andria Fabrizio Carafa, da parte del marito della donna, il principe Carlo Gesualdo da Venosa. Un delitto passionale avvenuto il 18 ottobre 1590, quando Carafa, insospettito dalle dicerie su sua moglie, ritornò senza preavviso a Palazzo Sansevero ed in anticipo da una battuta di caccia. Da allora, e per secoli, chi abitava nei pressi del Palazzo diceva di sentire ancora le urla della donna. NapoliToday vi accompagna in un tour alla scoperta dei luoghi da visitare in Piazza San Domenico Maggiore e dintorni.

Chiesa di San Domenico Maggiore

Voluta da Carlo II d'Angiò, come voto fatto alla Maddalena durante la prigionia patita nel periodo dei vespri siciliani, ed eretto tra il 1283 e il 1324, l'edificio di culto divenne la casa madre dei domenicani nel regno di Napoli e chiesa della nobiltà aragonese. I domenicani erano giunti a Napoli nel 1231 per stabilirsi nell'antico monastero della chiesa di San Michele Arcangelo a Morfisa, gestita dai padri benedettini: era questo l’antico nucleo dell’odierno edificio sacro, che era stata già precedentemente consacrata a San Domenico. La “nuova chiesa” fu realizzata in senso opposto a quella preesistente, vale a dire con l'abside rivolta verso la piazza (è la parte visibile da piazza San Domenico) alle cui spalle fu aperto un ingresso secondario durante il periodo aragonese. Il progetto richiamava i canoni classici del gotico, con tre navate, cappelle laterali, ampio transetto e abside poligonale, anche se gli interventi realizzati nel corso del tempo hanno mitigato questo stile. Nel complesso visse e insegnò il frate e filosofo San Tommaso d’Aquino (di cui è ancora visibile la cella), che non fu l’unico uomo illustre ad avere rapporti con la chiesa. Significativo il patrimonio artistico accumulato nel corso dei secoli della chiesa, che custodiva anche la Flagellazione del Caravaggio e l’Annunciazione di Tiziano (traslate al museo di Capodimonte), la Madonna del Pesce di Raffaello (portata in Spagna dal vicerè duca di Medina ed esposta al Museo del Prado di Madrid), due Santi di Guido Reni (scomparsi) e la Madonna col Bambino e San Tommaso D’Aquino di Luca Giordano (rubata).

Dove: P.zza S. Domenico Maggiore, 8