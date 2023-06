Le 5 cose da vedere a Piazza del Plebiscito e dintorni

Situata a pochi passi dal famoso Caffè Gambrinus, e chiusa lateralmente dal palazzo della Prefettura e da Palazzo Salerno, dal Palazzo Reale e dalla Chiesa di San Francesco di Paola, Piazza del Plebiscito è un luogo simbolo della città partenopea. Con la sua superficie di oltre 25mila metri quadrati è la piazza più grande di Napoli, e tra le più grandi d’Italia. In origine si chiamava "largo di Palazzo", solo dopo che il plebiscito del 21 ottobre 1860 decretò l’annessione del Regno delle due Sicilie al Regno di Sardegna fu soprannominata “del Plebiscito”. La sua storia, che si identifica con quella della città, è ben spiegata attraverso le statue presenti sulla facciata di Palazzo Reale volute nel 1888 dal re Umberto I per abbellire il Palazzo con i Re che avevano regnato in città (Ruggero il Normanno, Federico II di Svevia, Carlo I d’Angiò, Alfonso V d’Aragona, Carlo V d’Asburgo, Carlo III di Spagna, Gioacchino Murat, Vittorio Emanuele II). NapoliToday vi accompagna in un tour alla scoperta delle 5 cose da visitare nella piazza più famosa di Napoli.

Palazzo Reale

Da secoli domina maestoso Piazza del Plebiscito. Il Palazzo Reale fu progettato dall’architetto Domenico Fontana, in quella che, all’epoca, si chiamava Piazza San Luigi, per volontà dal viceré Fernando Ruiz de Castro, conte di Lemos, e della viceregina Caterina Zunica e Sandoval per il Re di Spagna Filippo III d’Asburgo. Per oltre 150 anni fu la residenza storica dei viceré spagnoli: solo per un decennio cambiò “bandiera”, quando all’inizio del XIX secolo ospitò i francesi Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat, e, a seguito dell'Unità d'Italia, i Savoia. La storia del Palazzo testimonia dunque, più o meno indirettamente, l’antica contesa tra Spagnoli e Francesi sul Regno di Napoli. Nel 1919 Vittorio Emanuele III di Savoia – che nel palazzo era nato - lo consegnò al demanio statale e da allora è adibito principalmente a polo museale, in particolare gli Appartamenti Reali, ed è sede della Biblioteca Nazionale.

Dove: Piazza del Plebiscito, 1