Le 4 cose da vedere a Piazza Monteoliveto e dintorni

La piazza, chiamata largo Monteoliveto e non piazza (perché dà l'idea più di uno slargo), unisce idealmente Calata Trinità dei Monti e piazza Carità. E’ importante soprattutto perché conserva tre opere di alto valore storico ed architettonico: la fontana di Monteoliveto, la chiesa di Sant'Anna dei Lombardi ed il palazzo Orsini di Gravina Palazzo Gravina, rotagonista di importanti vicende storiche quali la Repubblica Partenopea e i moti liberali del 1848. NapoliToday vi guida in un tour alla scoperta di questi luoghi.

Fontana di Monteoliveto

La Fontana di Carlo II, nota ai napoletani come Fontana di Monteoliveto, è monumento barocco del 17° secolo costruito per volere del viceré Don Pietro Antonio d’Aragona e finanziato dalla città e degli abitanti della zona. Alla sua realizzazione partecipò anche Cosimo Fanzago, uno dei più celebri architetti dell'epoca. Posta su terreno dalla pendenza molto accentuata, prende il nome dalla splendida chiesa Santa Maria di Monteoliveto, oggi conosciuta come Sant’Anna dei Lombardi, che faceva parte del Monastero dei monaci Olivetani fondato in epoca Angioina (1411). La struttura è costituita da una vasca polilobata a tre bracci, con al centro un piedistallo di eguale forma, con tre leoni che reggono, fra le zampe, gli stemmi del re, del viceré e della città, alternati a tre aquile, poste su vaschette a forma di conchiglia sorrette da una voluta. Al centro vi è un basamento a forma di obelisco piramidale sormontato dalla statua bronzea di Carlo II di Spagna. Una leggenda popolare racconta che lo sguardo del re fanciullo è rivolto verso un luogo dove è sepolto un favoloso tesoro. Nel 2013 la fontana è stata sottoposta a restauro a causa di parziale crollo della struttura di sostegno dovuto all'incuria. Oggi è protetta da una recinzione anti-vandali.