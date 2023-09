Le 4 cose da vedere a Piazza del Mercato

Piazza del Mercato, un tempo chiamata "Foro Magno", è una delle piazze simboliche e più ricche di storia della città. Tra le tante cose, fu teatro della rivolta di Masaniello, il precursore del risorgimento popolare napoletano che viveva proprio qui, in una casa alle spalle della piazza dove oggi è posta un’epigrafe in sua memoria. Originariamente la piazza era costituita da uno spiazzo irregolare posto accanto alle mura che delimitavano la città, finché gli Angioini non realizzarono un grande centro commerciale. La piazza divenne, inoltre, sede delle esecuzioni capitali, tra cui quella di Corradino di Svevia nel 1268 e dei giacobini nel 1799 in seguito alla soppressione della Repubblica Napoletana. Per meglio delimitare gli spazi adibiti alle attività commerciali Ferdinando IV di Borbone dotò la piazza di un’esedra. Infine, Negli anni della speculazione edilizia di Achille Lauro realizzò il palazzo Ottieri (1958) che alzò una barriera con la vicina piazza del Carmine. Scopriamo quali sono le 4 cose da vedere in Piazza Mercato e dintorni.

Le Fontane del Seguro

La piazza ospita due fontane, chiamate le "fontane del Seguro" o "Fontane-obelischi". Furono realizzate alle fine del ‘700 dall’architetto e incisore siciliano Francesco Seguro (o Securo), che aveva ricevuto da Ferdinando IV l’incarico di riprogettare l’intero spazio dedicato al commercio cittadino – danneggiato da un incendio - con un impianto simmetrico caratterizzato dall'esedra, oltre che la stessa Chiesa di Santa Croce al Mercato, che domina la piazza. Le due Fontane-Obelischi sono nate con una doppia funzione: ornamentale, ma anche lo scopo di fornire l’acqua necessaria alle attività del mercato e ad abbeverare gli animali da traino che trasportavano le merci. Ne fu posta una sul lato est e un’altra parallela sul lato ovest della piazza, entrambe a forma di obelisco piramidale con influenze egiziane, decorato da teste di leone a metà altezza, ghirlande in pietra arenaria e festoni, appoggiato su un basamento in piperno dove si trova la fontana e da cui partono i sostegni per le quattro sfingi ornamentali. Nel 2016 le fontane, che versavano in serie condizioni di degrado, sono state oggetto di una imponente operazione di restauro.