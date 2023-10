Le 4 cose da vedere a Piazza Garibaldi e dintorni

È una delle piazze più importanti e trafficate di Napoli, e una delle più grandi d'Europa. Nasce dopo l'Unità d'Italia, con il collocamento nel 1866 della nuova stazione Napoli Centrale (settima in Italia per traffico passeggeri) lungo l'attuale corso Garibaldi. Inizialmente fu chiamata piazza della stazione o della Ferrovia fino a quando Giuseppe Saredo, allora Regio Commissario, nel 1891, deliberò che si sarebbe chiamata piazza dell'Unità Italiana. Nel 1904, poi, al centro della piazza (oggi sul lato sinistro dopo il suo allargamento) fu inaugurata la statua di Giuseppe Garibaldi, opera di Cesare Zocchi realizzata per esaltare uno dei principali artefici dell'unità d'Italia. L'aspetto della piazza così come appare oggi risale agli inizi degli anni '60 del Novecento quando la vecchia stazione fu demolita e ricostruita in posizione più arretrata, la piazza fu ingrandita e nel suo sottosuolo fu ricostruita la stazione di Napoli Piazza Garibaldi attiva sin dal 1925 ma completata solo nel 1960. Oggi accoglie una stazione della linea 1, della linea 2 e della Circumvesuviana.

Nel 2004 la piazza è stata profondamente rinnovata grazie a un progetto di Dominique Perrault, parallelamente alla ristrutturazione della stazione. I lavori, iniziati nel 2006, hanno incanalato la caotica viabilità su un'ampia strada centrale longitudinale, e creato un ampio bosco urbano sul lato nord, con un anfiteatro, box per spazi commerciali, un'area attrezzata per giochi, e una passeggiata con annessa galleria commerciale coperta da un reticolo metallico di pensiline semipermeabili, sul lato sud.

Cosa vedere a Piazza Garibaldi

Porta Capuana