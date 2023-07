I 4 luoghi da visitare a Cuma

Cuma era un’importantissima città della Magna Grecia, oggi situata tra i comuni di Pozzuoli e Bacoli. Il suo nome deriva dal greco Κ?μη (Kým?), che significa "onda", in riferimento alla forma della penisola sulla quale è ubicata. Secondo le ultime ricostruzioni, sarebbe nata circa nel 750 a.C. Una leggenda racconta che a fondarla siano stati gli Eubei di Calcide che, sotto la guida di Ippocle di Cuma e Megastene di Calcide, scelsero di approdare in questo punto della costa perché attratti dal volo di una colomba o secondo altri da un fragore di cembali. Cuma ha avuto un’importanza strategica per il mondo Occidentale pochè è stata la prima colonia fondata dai greci in Italia, occupata subito dopo l’avamposto di Pithekoussai sull'isola di Ischia. Dunque quella che ha diffuso in Occidente la cultura greca e l'alfabeto Calcidese, che venne assimilato e fatto proprio dagli Etruschi e dai Latini.

Con le grandi campagne di scavo, eseguite nei primi decenni del ‘900, furono riportati alle luce gli edifici principali dell’acropoli. E' nato così nel 1927 il Parco Archeologico di Cuma, tra siti più visitati al mondo insieme a quello di Pompei, oggi esteso su 50 ettari. Scopriamo i 4 luoghi più suggestivi da visitare a Cuma.

Parco Archeologico di Cuma

Il sito è parte del Parco Archeologico dei Campi Flegrei e le visite sono a pagamento. Attualmente l’area visitabile è costituita dall’acropoli, che racchiude l’Antro della Sibilla (a cui è legato il famoso mito della Sibilla Cumana) alle pendici della collina, poi salendo sulla rocca la Torre Bizantina con il Belvedere, la Terrazza Inferiore, denominata Tempio di Apollo, e la Terrazza Superiore sulla sommità del Monte di Cuma, denominata Tempio di Giove. Nell’area della città bassa (Foro, le Terme del Foro, la Crypta Romana, l’Abitato, la Porta Mediana, la Necropoli Monumentale) sono in corso lavori di valorizzazione per cui è visitabile solo in via straordinaria in occasione di eventi o manifestazioni culturali.