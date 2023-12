Le 5 cose da fare a Napoli durante le vacanze natalizie

Trascorrere le vacanze di Natale a Napoli è un’esperienza da vivere almeno una volta nella vita. Un’occasione per assaggiare alcuni dei dolci tipici che si gustano in questo periodo di festa così atteso, e conoscere e sperimentare (perchè no) le tradizioni che ogni anno in questo periodo vengono onorate dai napoletani. NapoliToday vi suggerisce le 5 cose da fare assolutamente se venite a Napoli durante le vacanze natalizie.

Pranzare il 24 dicembre con la pizza di scarole o pizza fritta

Come tradizione vuole, i napoletani ogni 24 dicembre pranzano con la pizza di scarole, un spuntino leggero per preparare lo stomaco alle “abbuffate natalizie” della sera e dei giorni seguenti. Capperi, pinoli, olive nere, uva passa e scarola: si tratta di una pizza rustica preparata con la pasta per pizza o con la pasta brisè, e cotta nel forno. Ma c’è anche chi alla pizza di scarole preferisce fare tappa in una delle migliori friggitorie della città per gustare un’altra specialità partenopea: la pizza fritta, anch’essa pietanza tipica del pranzo della Vigilia. C’è quella ripiena con cicoli, ricotta e pepe, quella con il pomodoro e mozzarella o quella con le scarole: la varianti sono davvero tante. Per chi volesse onorare la tradizione della pizza fritta nel giorno della Vigilia, ecco un elenco delle più famose. Se volete mangiare la pizza di scarole, ecco un elenco dei migliori locali da asporto.