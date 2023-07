I 5 chioschi di Napoli dove bere "la limonata a cosce aperte"

Acqua frizzante, il succo di mezzo limone e un pizzico di bicarbonato per generare un'enorme schiuma. E' la bevanda più celebre della città ideata dagli acquafrescai napoletani che un tempo si munivano di un carretto colmo di ghiaccio, limoni e sciroppi, e si muovevano per le strade della città nella stagione estiva per vendere bibite fresche. Viene chiamata "sarchiapone" (un termine napoletano che sta ad indicare una persona goffa o stupida) o più comunemente "limonata a cosce aperte", perché se non la si beve il più velocemente possibile, la piccola eruzione di bicarbonato strabocca dal bicchiere rischiando di bagnare il bevitore che spontaneamente arretrerà divaricando le gambe per non sporcarsi.

Chi era l'acquafrescaio

L'acquafrescaio era un vero e proprio mestiere nato per fronteggiare la crisi economica e la difficoltà nel trovare lavoro. Oggi questi carretti hanno trovato fissa dimora e si sono trasformati in piccoli chioschi che vendono bibite dissetanti (granite, drink, birre, ecc) a buon prezzo ma anche sfizioserie di ogni tipo. Ci si ferma in questi luoghi per dissetarsi con una bibita fresca o per una sosta fugace a qualsiasi ora del giorno. Ma perché questi luoghi vengono chiamati “chioschi”? Il termine “chiosco” deriva dal persiano “ kušck ” (pronunciato “ kiùsck ” dai turchi) e significa “ belvedere, palazzo ”. Si riferisce a una struttura architettonica di origine araba, a pianta circolare, sorretta da colonnine, e aperta sui lati.

Dove bere la "limonata a cosce aperte"

Napoli è piena di acquafrescai sparsi per la città. Ecco un elenco di 5 chioschi dove poter bere una favolosa "limonata a cosce aperte".

Acquafrescaia Carolina

A piazza Trieste e Trento dal 1836, è uno dei chioschi più antichi di Napoli. La proprietaria è Carolina, acquafrescaia da generazioni, che si fa chiamare 'zia' dai sui clienti. La sua limonata a cosce aperte è conosciuta in tutta la città, ed è un toccasana irrinunciabile per digerire le tante pietanze che lo street food napoletano offre.