Le 5 chiese più belle del Vomero

Lo sviluppo del Vomero ebbe inizio verso la fine dell'Ottocento con la fondazione e progettazione del “Nuovo Rione”. Fin da subito venne concepito come un quartiere residenziale destinato alle classi alto-borghesi: le splendide ville e palazzine in stile tardo Liberty che vennero realizzate in gran numero agli inizi del secolo attorno alla Villa Floridiana e all'area di Castel Sant'Elmo e di San Martino, costituirono fino alla metà del Novecento il tratto distintivo del nuovo quartiere. I lavori iniziati nel 1885 terminarono nel 1889, quando “il Nuovo Rione” venne inaugurato con l'apertura della Funicolare di Chiaia, cui seguì la Funicolare di Montesanto nel 1891. Ma fino a quella data, e ancora per diversi decenni dopo, la vita della collina vomerese e quella della città di Napoli scorrevano separatamente. "Scendo a Napoli" e "Salgo sul Vomero" erano le frasi dei vomeresi per indicare il tragitto verso il centro e viceversa. Il processo di fusione tra la città e il Vomero si concluse solamente nel Novecento, quando il quartiere collinare abbandonò definitivamente la sua condizione di isolamento. La sua urbanizzazione continuò, poi, per tutto il XX secolo regalando a questa zona un volto del tutto nuovo, fatto non più distese di campi di broccoli, ma di strade asfaltate, abitazioni, scuole prestigiose, luoghi di svago elitari, come il "Teatro Diana" inaugurato nel 1933 dal principe Umberto, cinema, ristoranti, caffè, negozi chic ed eleganti chiese.

Ed è proprio delle splendide chiese che affollano il quartiere che vogliamo parlarvi oggi. Non tutti sanno che molte di queste sono dedicate a San Gennaro. Questo perché si narra che nell'antico Borgo di Antignano avvenne il primo miracolo della liquefazione del sangue durante la traslazione delle reliquie del Martire, tra il 413 e il 431 d.C., dall’agro Marciano (località della sua prima sepoltura posta nell’attuale zona di Via Terracina a Fuorigrotta) alle catacombe di Capodimonte. Si tramanda che durante la sosta del corteo uscisse da una casa di Antignano una pia donna che aveva conservato il sangue del Santo in alcune ampolline e che, portate queste a contatto con i resti del Martire, il sangue cominciò a ribollire e si sciolse. Per questo nel quartiere collinare è sentito in modo particolare il culto di San Gennaro, Santo protettore di Napoli. Scopriamo quali sono queste chiese, dove sono situate e qual è la loro storia.

Chiesa di San Giovanni dei Fiorentini

Originariamente ubicata nell’antico Rione Carità (precisamente presso l'antica via dei Fiorentini dove oggi si trova il palazzo Fernandez) fu demolita negli anni cinquanta e ricostruita nel quartiere Arenella nei pressi di piazza degli Artisti. A essa fu assegnata parte del patrimonio artistico del vecchio luogo di culto, in particolare nove quadri del XVI secolo dei pittori toscani Marco Pino, Giovanni Balducci e Pompeo Caccini. Le statue degli apostoli, invece, che erano state rimosse dalla chiesa dei Fiorentini nel Rione Sanità, per preservarle dai bombardamenti, furono portate nel 1942 nella basilica dell'Incoronata Madre del Buon Consiglio, a Capodimonte, e collocate sull'altare maggiore. La chiesa moderna è decorata da una serie di 23 vetrate del pittore napoletano Antonio Virgilio, realizzate negli anni ‘60 e raffiguranti il mistero pasquale della Chiesa e la vita del Battista. L’altare, invece, è adornato dal dipinto raffigurante il Battesimo di Cristo, dipinto dallo stesso Marco Pino. Dal 1997 la chiesa ospita le spoglie della Serva di Dio Angela Iacobellis, traslate dalla cappella cimiteriale di Napoli. Mentre dal 2000, sull'apice della facciata è stata collocata una nuova statua, raffigurante il Battista, realizzata da Alfredo Scotti.

Indirizzo: Piazza degli Artisti