La storia del Cerriglio: il vicolo più stretto di Napoli

Il centro storico di Napoli è noto per i suoi numerosi vicoli caotici e minuscoli su cui si affacciano i “vasci”, piccole abitazioni di uno o due vani poste al piano terra, con l'accesso diretto sulla strada. Tra questi ce n’è uno, sconosciuto ai più, che nasconde una storia affascinante: il Vico del Cerriglio. Un piccolo angolo di Napoli situato tra quello che un tempo era il porto (quando il mare arrivava fino alle mura della dalla città), e il vicolo di Santa Maria la Nova. Secondo alcuni è il vicolo più stretto della città partenopea, ed è strettamente legato al nome di Caravaggio.

L’origine del nome

Secondo alcuni il nome del vicolo deriverebbe da un gruppo di querce (“ceriglie” in napoletano) che delimitavano l’antico quartiere nel Medioevo. A questo periodo risale l’apertura (precisamente nel 1300) della famosa Locanda del Cerriglio, ancora oggi in attività, che nel corso dei secoli ha accolto moltissimi intellettuali, tra cui Giambattista Basile, Benedetto Croce, Antonio Genovesi e Michelangelo Merisi, che hanno decantato nelle loro opere la bellezza di questo minuscolo angolo di città. Da alcuni è stato addirittura definito “lo cerriglio incantato”.

L’aggressione a Caravaggio

Caravaggio arrivò a Napoli per la prima volta nel 1606. In questo periodo, ispirato dal fascino dei vicoli dei Quartieri Spagnoli, realizzò alcuni dei suoi più importanti capolavori, di cui solo due oggi sono conservati in città: “Le Sette opere di Misericordia”, conservate presso il Pio Monte della Misericordia di Napoli, e “La Flagellazione di Cristo”, conservata presso il Museo di Capodimonte. Dopo un breve soggiorno a Malta, l'artista milanese ritornò nella città partenopea nell’estate del 1609, e nella notte del 24 ottobre, fu aggredito quasi a morte. All’uscita dalla Locanda del Cerriglio fu picchiato da quattro uomini che lo sfregiarono al volto con un coltello. Lo picchiarono con una tale brutalità da far credere, inizialmente, che Caravaggio fosse morto. Solo dopo l’intervento del taverniere della Locanda, il signor Giansarvo, che, accortosi di quel che stava accadendo, chiamò subito la polizia, gli aggressori sparirono nel nulla. Ancora oggi non si conoscono le motivazioni che spinsero questi loschi figuri ad assalire Caravaggio, ma si parla di un insulto d'onore.