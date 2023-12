"Castagne del prete": sai perché si chiamano così?

Le castagne del prete (‘e castagne d’o prevete in napoletano), sono un prodotto tipico delle feste natalizie partenopee. Anticamente venivano consumate esclusivamente in Irpinia, in particolar modo a Montella, in provincia di Avellino, zona di produzione. Oggi si sono diffuse anche nel resto della Campania, e in particolare a Napoli, dove si gustano insieme alla frutta secca ('o spassatiempo) alla fine dei pasti natalizi, ma anche in attesa dell’apertura dei regali, o, ancora meglio, durante qualche gioco di Natale. Ma perché si chiamano “castagne del prete”?

La leggenda delle castagne del prete

Ci sono numerose leggende sull'origine della castagne del prete. Secondo la più accreditata, il nome deriverebbe dal fatto che a produrle fossero monaci irpini. Seconda la più fantasiosa, invece, deriverebbe da una storia divertente con un prete irpino protagonista. Si racconta che un giorno il prete ricevette in regalo molte castagne e le caricò sul suo mulo per portarle al convento. L’animale, non riuscendo a reggere il peso eccessivo, inciampò facendo rotolare tutte le castagne nell’acqua di un fiume. Il prete, così, non si perse d’animo, e raccolse dall’acqua le castagne, una alla volta, fra le risa e lo scherno della popolazione locale. Una volta rientrato in convento, decise di metterle in forno in modo da farle asciugarle: le castagne diventarono così croccanti fuori e morbidissime all’interno. Così nacquro le castagne del prete.

Come si preparano

Una volta raccolte le castagne fresche ancora con il guscio vengono fatte essiccare all'interno di "gratai", locali in cui vengono disposte su graticci di legno, al di sotto dei quali si accendono i fuochi alimentati da legna di castagno. Il fuoco viene lasciato acceso per 15 giorni, in modo tale da farle seccare completamente, che dopo vengono tostate in forno per 30 minuti circa. A questo punto entra in gioco il "metodo del prete”: per farle insaporire e reidratare, vengono immersi nei cassoni di plastica di acqua o di acqua e vino.Esistono due versioni di castagne del preste: "informate" o "nvornate", quando vengono sgusciate prima di essere poste sul fuoco; “mosce”, quando vengono tolte dal fuoco e infilate ad uno spago, a mo di rosario, ed appese in attesa di essere consumate. Le castagne mosce o “tenerelle" sono in realtà castagne del prete mal riuscite, e oggi si preparano di proposito, poiché sono assai richieste dal mercato, essendo molto saporite e zuccherine, oltre che conservabili fino a 3-4 mesi.