Le 5 cose che non devono mancare nelle case napoletane a Natale

A Napoli il Natale è una festa particolarmente sentita, probabilmente molto più che altrove. Tante, infatti, sono le storie e le tradizioni legate alle festività natalizie nella cultura partenopea.

Ecco allora un elenco delle 5 cose che non possono mancare nelle case napoletane durante queste festività:

Il presepe

Inutile dilungarsi troppo sul perchè in cima a tutto ci sia proprio lui. Grande, medio o piccolo che sia, con cascata o senza, il culto del presepe a Napoli resiste e si tramanda di generazioni in generazioni.

Il vischio portafortuna

Un pizzico di scaramanzia non manca mai e così una pianta di vischio, sotto cui le coppie devono baciarsi a Capodanno, è sempre ben accetta, da appendere alla porta di casa o all'interno dell'abitazione.

Il cesto di dolci natalizi

Roccoco', mustaccioli, raffiuoli, susamielli, struffoli. Adagiati in un cesto, sistemati con cura. Delizia per la vista e per l'olfatto, prima ancora che per il palato. Come rinunciarvi?

L'albero di Natale

Al contrario di quanto si pensi, anche se in misura minore del Presepe, l'albero di Natale è molto amato dai napoletani. E per rispettare la tradizione fino in fondo, deve essere completato entro la sera dell'8 dicembre, festa dell'Immacolata.

La culletta con il bambinello

Non solo quella in versione 'small' all'interno del Presepe, da sistemare allo scoccare della mezzanotte del 25 dicembre. Una culletta col bambinello Gesù, magari antico, tramandato di generazioni in generazioni, riempie sempre di gioia e spiritualità le case napoletane.