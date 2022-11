Quali sono i campi da tennis migliori di Napoli?

Dopo il calcio, il tennis è lo sport più amato e praticato dai napoletani. Con circa 373mila atleti tesserati, la Federazione Italiana Tennis è la seconda federazione sportiva italiana per numero di atleti dopo la Federazione Italiana Giuoco Calcio. Numerosi sono i circoli sportivi sul suolo partenopeo che dispongono di campi su cui giocare o seguire lezioni, sia per adulti che per bambini. Ma dove prenotare un campo a Napoli? NapoliToday vi consiglia le migliori strutture dove giocare a tennis o seguire lezioni individuali o di gruppo.

Tennis Club Napoli

Il Tennis Club Napoli è una associazione sportiva dilettantistica (ASD) dedicata prevalentemente al tennis. Dispone di 6 campi da gioco in terra battuta, di cui il campo centrale “Carlo d’ Avalos” che sorge tra due gradinate in grado di ospitare oltre 800 persone. All’interno del Club, distribuito su tre livelli,sono presenti anche due sale da gioco per gli amanti del bridge e del burraco, due sale per la visione della Tv e una piscina all’aperto, oltre a un bar e a un ristorante. Ogni primavera il Tennis Club Napoli ospita il torneo ATP Challenge in cui si sfidano giocatori professionisti del circuito internazionale. Quest’anno per la prima volta ha ospitato il torneo di tennis della categoria ATP 250.

Indirizzo: Viale Dohrn - Villa Comunale