I 5 campi di Padel migliori di Napoli

Il paddle, ribattezzato ‘padel’ in Italia, è diventato una vera e propria moda nel nostro Paese. Sui campi da gioco gareggiano giovani e più esperti, professionisti, curiosi, o coloro che vogliono semplicemente divertirsi e restare in forma. Ad averlo inventato nel 1969 il messicano Enrique Corcuera, che voleva costruire un campo da tennis in casa propria. Negli anni '80 si è poi sviluppato soprattutto in Sudamerica, per poi sbarcare anche in Italia una decina di anni fa. Il padel si pratica a coppie, in un campo rettangolare chiuso su quattro lati. E’ stato definito cugino povero del tennis, poichè il campo da gioco è simile a quello del tennis ma di dimensioni ridotte e delimitato da pareti (che sono parte costitutiva del gioco), dove si può far rimbalzare la palla. La racchetta, invece, è più larga e più tozza, una sorta di via di mezzo tra la racchetta da ping pong e quella da squash. In Italia si gioca a padel dal 2010, da quando anche la Federazione Italiana Tennis ha deciso di avvicinarsi a questa disciplina consentendo lo sviluppo di campi e di veri e propri club. La nostra Regione ospita circa 70 campi. NapoliToday vi consiglia i migliori da prenotare sul suolo partenopeo.

Padel Vomero

Sito in via Domenico Fontana, è uno dei migliori campi di Padel di tutta Napoli. Un punto di riferimento e un luogo di ritrovo per gli appassionati di Napoli e provincia.

Indirizzo: Via Domenico Fontana, 27