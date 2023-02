Le 5 Biblioteche più belle di Napoli

Le Biblioteche sono luoghi affascinanti e misteriosi, caratterizzate da sale lussuose e sfarzose, che custodiscono milioni di libri antichi e dal valore inestimabile. Ciascuna città italiana ne ha almeno una e prima fra tutte è la città di Napoli, che vanta alcune tra le più belle e importanti Biblioteche d’Italia. NapoliToday vi accompagna in tour alla scoperta delle più importanti della città.

Biblioteca Nazionale di Napoli “Vittorio Emanuele III”

Dopo le nazionali centrali di Roma e Firenze, si può considerare la maggiore biblioteca italiana, con un patrimonio di circa 19.000 manoscritti, di 4.563 incunaboli, 1.792 papiri ercolanesi, di circa 1.800.000 di volumi a stampa e oltre 8.300 testate di periodici. La Biblioteca Nazionale occupa l'ala orientale di Palazzo Reale, che si identifica con gli ampliamenti settecenteschi, probabilmente di Ferdinando Fuga (1758 circa). La fondazione risale agli ultimi decenni del XVIII secolo, quando si cominciarono a collocare nel Palazzo degli Studi, oggi sede del Museo Archeologico, le raccolte librarie fino a quel momento conservate nella Reggia di Capodimonte. Tra queste la famosa libreria farnesiana che Carlo di Borbone, figlio ed erede di Elisabetta Farnese, aveva fatto trasportare nella nostra città nel 1734. La collezione Farnese raccoglie numerosi manoscritti greci e latini, e la collezione De Santis, contenente importanti documenti sulla storia di Napoli e della Campania. La biblioteca è anche nota per la sua straordinaria sala di lettura, ricca di affreschi e decorazioni in stile neoclassico. Negli ultimi anni l'Istituto si è notevolmente arricchito di pregevoli collezioni private nonché di tutta una serie di acquisizioni finalizzate alla documentazione ed alla valorizzazione della cultura meridionale in tutti i suoi vari aspetti.

Indirizzo: Piazza del Plebiscito, 1