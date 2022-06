I 4 Archivi Storici da visitare nel centro antico di Napoli

L'archivio storico è un istituto, pubblico o privato, che conserva la documentazione prodotta precedentemente all’ultimo quarantennio, che ha perso l'originale valore giuridico-amministrativo, acquisendo una valenza storico-culturale. Per tale motivo costituisce un enorme patrimonio memoriale, un luogo che ricostruisce la storia di una comunità. E’ bene quindi riservare agli archivi storici delle città un'attenzione particolare e considerarli custodi importanti dell’identità di un popolo. Nei documenti, nelle opere e negli oggetti di vita quotidiana in questi conservati è conservata la memoria della nostra comunità. Per scoprire la storia del popolo napoletano e comprenderne l’anima autentica, è bene visitare i suoi archivi storici. NapoliToday vi accompagna in tour alla scoperta dei quattro più importanti situati nel centro antico di Napoli.

Archivio di Stato di Napoli

L’Archivio di Stato di Napoli è un ufficio periferico del Ministero della Cultura che conserva e promuove il patrimonio documentario della città e ne favorisce la fruizione da parte di studiosi e cittadini. E’ nato nel periodo napoleonico, il 22 dicembre 1808, con un regio decreto firmaro da Gioacchino Murat per concentrare in un solo luogo gli antichi archivi del regno. Dal 1845 ha sede nel Complesso Monumentale dei SS. Severino e Sossio, uno dei più importanti e antichi centri della spiritualità benedettina del Mezzogiorno. L'Archivio si estende su quattro piani e custodisce nei suoi depositi oltre settanta chilometri di documenti. L’Archivio napoletano rappresenta un punto di riferimento per la ricerca nel settore della storia medievale, moderna e contemporanea d’Italia e d’Europa, e in particolare della storia del Sud Italia. Tra i fondi più preziosi e ricco di notizie che custodisce c’è quello degli archivi dei notai, con i protocolli rogati fra il XV e il XIX secolo.

Indirizzo: Piazzetta del Grande Archivio, 5 (sede centrale) - Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 (sede sussidiaria)