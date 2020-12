Vini e cocktail prêt-á-porter per non rinunciare al brindisi della Vigilia: da Napoli 3 iniziative coi fiocchi

A quanto pare nessun brindisi di gruppo sarà consentito in queste vacanze natalizie. Vietati assembramenti in strada, raduni nei bar e pranzi nei ristoranti, che molto probabilmente resteranno chiusi nei giorni festivi e prefestivi. A causa del Covid dovremo programmare un Natale intimo e con pochi familiari. Ma perchè rinunciare al momento dell’aperitivo? Dal mondo enoico e dell’intrattenimento partenopeo arrivano alcune “trovate” per preparare il cocktail in casa e fare una “bicchierata” virtuale su Zoom o Skype con amici e parenti lontani. E chi non ama brindare con il drink, può optare per vini o birre artigianali. “Soluzioni” originali che possono trasformarsi anche in splendide idee regalo da mettere sotto l’albero. Scopriamo insieme quali sono queste iniziative "Made in Naples" che consentono di festeggiare il Natale in sicurezza senza rinunciare al momento dello scambio degli auguri.

The Box - Cocktail & Music experience

The Box - Cocktail & Music experience è un’idea regalo tanto “alcolica” quanto originale, frutto della collaborazione tra “40 volumi bar catering e delivery” e “Drop eventi”. Una box con all’interno ingredienti, kit bar, gadget, frutta e spezie per preparare il drink preferito e ricreare l’atmosfera di un “home party” per due o per pochi, in totale sicurezza. Le tipologie di cocktail disponibili sono 22, ognuna con la strumentazione apposita (ogni box è diversa dalle altre) e regali diversi come flute, bicchieri e bicchierini in vetro, stopper in edizione limitata, jigger, shaker e chi più ne ha più ne metta. Ma non finisce qui. In ogni box sono presenti due QR Code: inquadrando il primo con lo smartphone si ha accesso al tutorial per realizzare il drink, inquadrando il secondo si ha accesso a una selezione di playlist esclusive Si tratta del primo entertainment delivery napoletano, un piccolo party in scatola acquistabile on line sul sito www.40volumi.it/delivery (consegna in 24h). I prezzi delle box vanno dai 35 ai 90 euro.

