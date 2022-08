Ischia, i 3 migliori aperitivi vista mare di Casamicciola

Conosciuto in tutto il mondo per le sue Acque Termali, Casamicciola Terme è il primo comune ischitano ad aver sviluppato l’industria turistica. Oggi, grazie ai suoi numerosi alberghi e Spa, è una dei posti preferiti dai turisti di tutto il mondo che lo scelgono come meta delle loro vacanze. Il suggestivo lungomare, ideale per passeggiate o per una corsetta in riva al mare, e l’entroterra collinare che ingloba l'imponente Monte Epomeo, rendono Casamicciola una piccola perla incastonata nell’Isola d’Ischia. A rendere famosa la zona, però, non sono sole le fonti d' acqua termale e il panorama mozzafiato, ma anche suggestive terrazze e rooftop dove sorseggiare un drink o un buon bicchiere di vino al calar del sole godendo di un tramonto unico ed indimenticabile. Ecco i tre locali consigliati da NapoliToday.

Rooftop Jantò

Un luogo magico in cui potrai rilassarti sorseggiando uno dei tanti cocktail o bevande analcoliche proposte dal menù dell’aperitivo, ma anche pranzare o cenare con le deliziose pietanze della Taverna Jantò. Il Rooftop panoramico del Paradise Relais Villa Jantò è un luogo d’incanto, una favolosa terrazza vista mare da dove poter ammirare una vista mozzafiato in cui il verde dei monti incontra il blu del mare, e potersi rilassare bevendo un ottimo drink in compagnia perdendo con lo sguardo all’orizzonte sullo splendido panorama del porticciolo di Casamicciola. Insomma, la location ideale per vivere momenti indimenticabili sull’isola verde.

Indirizzo: Via Grande Sentinella, 32