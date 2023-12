Quali sono gli antichi ospedali di Napoli?

Accanto agli ospedali di più recente costruzione dell’ ASL Napoli 1, esiste una antica rete ospedaliera risalente al vicereame spagnolo e che si è sviluppata sotto la dinastia dei Borbone. Alcuni nosocomi storici sono scomparsi, di altri restano ruderi (pensiamo al S. Eligioo all’ospedale della Cesarea), altri ancora sono ncora attivi e rappresentano tutt'oggi parte della rete assistenziale di Napoli (pensiamo agli "Incurabili", "all'Annunziata", all'ospedale di "S. Gennaro extramoenia" ed ai “Pellegrini”). NapoliToday vi accompagna in un tour alla scoperta degli antichi nosocomi partenopei.

Ospedale di S.Eligio

L’ospedale, situato poco lontano da Piazza Mercato, un tempo accoglieva donne povere e forestieri. Faceva parte del complesso di Sant’Eligio, nato nel 1228 per iniziativa di Ayglerio Borgognone, arcivescovo di Napoli, che istituì una congrega per promuovere iniziative misericordiose. Nel 1270 fu costruito l'ospedale e successivamente una chiesa, che godettero della protezione e dei privilegi reali, prima sotto Giovanna I d'Angiò e, successivamente, sotto Giovanna II d'Angiò ed Alfonso I d’Aragona. Nel 1546 il viceré spagnolo Don Pedro de Toledo aggregò all’ospedale l'Educandato femminile (chiamato "figliuole di Santa Caterina” poiché affidato alle suore di Santa Caterina e Spinacorona), dove le fanciulle erano istruite al servizio infermieristico presso l'ospedale. Nel 1806, durante il decennio francese, parte dell’edificio fu poi trasformato in caserma ma l’ospedale rimase. Alla fine del secolo, con l’apertura di via Duca di San Donato, il complesso con l’ospedale fu separato dalla chiesa di San Giovanni a Mare. Dopo i bombardamenti del 1943 l’ospedale fu restaurato e nella seconda metà del secolo vi si trasferì la scuola materna che lo occupa.