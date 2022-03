"Van Gogh Multimedia e la Stanza Segreta" conquista Napoli | VIDEO

Dopo il successo della mostra dedicata a Frida Kahlo, la società Navigare srl torna a Palazzo Fondi per "Van Gogh Multimedia e la Stanza Segreta", mostra in formato digitale sull’artista olandese concepita, soprattutto, per avvicinare i ragazzi all’arte grazie al supporto della multimedialità.

Un’intuizione che ha dato ragione a Salvatore Lacagnina e al team di Navigare che già in passato hanno sperimentato questa modalità: nel primo week end, quasi mille persone hanno partecipato. Particolarmente apprezzata, dai giovani, la sezione con la visione in 3D con la tecnologia dell’Oculus VR360 QHD, usata come strumento per avvicinare un più ampio pubblico all’arte. Ha destato grande interesse negli altri visitatori la Stanza Segreta, dedicata a opere originali provenienti da collezioni private, degli artisti del periodo Impressionista e la Belle Époque come Cormon, Gauguin, Cézanne, Toulouse-Lautrec, Bernard e Mauve, esposte nella sezione Stanza segreta, a cura di Vincenzo Sanfo.

A Napoli fino al 26 giugno, l’esposizione è frutto di un importante lavoro di ricerca e di riproduzione ad alta tecnologia, la mostra curata da Giovanna Strano e Maria Rosso. L’opera di Vincent Van Gogh è suddivisa per aree tematiche, mostrando al pubblico ritratti, paesaggi, autoritratti e nature morte, mentre nella Stanza segreta appaiono per la prima volta incisioni, acqueforti, acquerelli, dipinti a olio originali e rappresentativi di un ampio periodo, dalla seconda metà dell’800 al primo ventennio del ‘900 dove non manca anche un’opera originale di van Gogh poco nota al pubblico.

Suggestiva è la riproduzione in dimensioni reali della celebre stanza da letto della “casa gialla” di Arles in Provenza, in cui l’artista visse per un breve ma significativo periodo tra il 1888 e il 1889.

