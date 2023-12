XXVIII CAPRI, HOLLYWOOD ritorna con i suoi galà e le sue anteprime da Oscar

Da martedì 26 dicembre ritorna sull’Isola azzurra “Capri, Hollywood – The International Film Festival”; la XXVIII edizione della grande festa del cinema internazionale d’inverno che da tradizione arriva subito dopo i festeggiamenti del Natale. Un evento molto atteso dalle major internazionali impegnate nella stagione delle premiazioni (la famosa “Awards Season”), l’happening più atteso al mondo a cavallo di due stagioni che quest’anno verrà inaugurato da un doppio concerto della Fanfara dell'8° reggimento Bersaglieri (Brigata Bersaglieri "Garibaldi").

“Capri Hollywood 2023” sarà dedicata al leggendario attore Marcello Mastroianni che nel 2024 compirebbe 100 anni. All’artista amato ovunque nel mondo saranno dedicati diversi eventi: la proiezione speciale del film “Maccheroni” di Ettore Scola co-interpretato dall’attore italiano con Jack Lemmon ed ambientato interamente a Napoli (per gentile concessione di Aurelio De Laurentiis); la Mostra dell’artista (pittore e scultore) B. Zarro; la Mostra fotografica del mitico “Re dei paparazzi” Rino Barillari.

L’evento organizzato dall’Istituto Capri nel Mondo è promosso col sostegno del MiC (Dg Cinema), della Regione Campania con il patrocinio della Croce Rossa Italiana, Nuovo Imaie e l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo.

APERTURA UFFICIALE

Capri Hollywood 2023 sarà ufficialmente inaugurata il 27 dicembre ore 11 nella Piazzetta di Anacapri Capri con un concerto della Fanfara dell'Ottavo reggimento Bersaglieri premiata per la promozione della musica italiana nelle missioni di Pace. L’evento avrà seguito alle ore 16 nella Piazzetta a Capri con il premio Oscar Bobby Moresco, Tony Renis e il fondatore del Festival Pascal Vicedomini.

Nel corso della prima giornata due momenti molto attesi: la proiezione del film “Io capitano” con la premiazione di Matteo Garrone e anche l’anteprima italiana del film inglese “All of Us Strangers” (Seachlight) in corsa per tutti i premi internazionali.

SERATE DI GALA A NAPOLI

Dopo le prime tre serata sull’Isola azzurra, fermo restando il programma delle proiezioni in programma tra il cinema della Piazzetta e quello di Anacapri, gli ospiti di #Caprihollywood28 si sposteranno a Napoli per due serate il 30 al Cinema Metropolitan per la proiezione speciale di “Maestro”, il 31 al Rosolino Club per il Gala delle Stelle di Capri Hollywood. Nel corso delle due serate oltre alle consuete premiazioni anche le performance artistiche a sorprese musicali dei tanti artisti.



SIMPOSIO CAPRESE

Il classico appuntamento nella Sala Diefenbach della Certosa di San Giacomo sarà come sempre un’occasione di confronto tra gli ospiti su temi alla ribalta globale.

Mercoledì 27 - ore 15: “Il cinema e musica strumenti per la pace e la solidarietà”. Intervengono: Maresciallo Marco di Lucia, direttore della Fanfara dell'8° reggimento Bersaglieri (Brigata Bersaglieri "Garibaldi"), il regista Matteo Garrone contento sia di essere entrato nella short list degli per concorrere come miglior film internazionale che di essere candidato ai Golden Globe come miglior film straniero con Io Capitano. Con Rocco Hunt, Piero Chiambretti, Bruno della Ragione e Gaetano Blandini. Conclusioni: Bobby Moresco

Giovedì 28 - ore 11: “Il cinema, i giovani e… il futuro della creatività”. Presiede Sir Gabriele Pao Pei Andreoli. Intervengono: i registi Edoardo De Angelis, Neri Parenti, Angelo Antonucci, Gianluca Ansanelli, Stefano Reali; gli attori Romano Reggiani, Martina Difonte, Filippo Lagana’, Rita Pilato, Riccardo Mandolini. Insieme alla supermodella Liza Makhu (Ucraina) e alle fotografe Vicoolya (Rus) e Saida (Ucr). Conclusioni: il regista Jim Sheridan (Irl).

Venerdì 29 - ore 11: Presiede Sir Gabriele Pao Pei Andreoli. Intervengono gli attori Vince Riotta (UK), Amr Saad (Egitto), Andrea Scarduzio, Filippo Laganà, Christina Belciu e Daria Chimou (Rom), Caterina Milicchio insieme al casting director Armando Pizzuti e ai produttori David Guillod e Andrew Sugerman (USA).

Sabato 30 – ore 11: “Essere artisti nel clou della rivoluzione digitale globale”. Presiede Sir Gabriele Pao Pei Andreoli. Intervengono gli attori Gary Dourdan (USA), Annie Bezikian (USA), Andrea Scarduzio; i registi Alfonso Bergamo e Giorgio Verdelli, la musicista Rosey Chan (UK) e la cantante Nicole Slack Jones (USA).



NAPOLI – MASCHIO ANGIOINO

Domenica 31 – ore 11: “Cinema, musica, teatro ed… ‘inclusione’: l’importanza di credere in un mondo senza pregiudizi e costrizioni”. Presiede Sir Gabriele Pao Pei Andreoli. Intervengono: il produttore Silvio Muraglia, il regista Wolfgang Stegemann (Ger), la Casting Director Nancy Bishop; gli attori Lina Sastri, Francesco di Leva, Edoardo Costa, Bruno Bilotta, la costumista Daniela Ciancio, i musicisti Eugenio Bennato, Marco Zurzolo, Maria Nazionale, Valentina Stella, Lino Pariota, B.Band. Conclusioni Tony Renis, presidente onorario di Capri Hollywood.

IL CARTELLONE

Tra le rassegne dedicate alle visione di pellicole molte delle quali sono anteprime due le sezioni che spiccano.

AWARDS SPECIAL SCREENINGS:

Tra gli “Special Screenings” in corsa per l’Oscar, figurano: in anteprima italiana “All of Us Strangers” di Andrew Haigh con Andrew Scott, Paul Mescal, Claire Foy e Jamie Bell. “May December” di Todd Haynes con Natalie Portman, Julianne Moore e Charles Melton. Insieme a “Io Capitano" di Matteo Garrone; “Oppenheimer” di Christopher Nolan; “Barbie” di Greta Gerwig; “Maestro” di Bradley Cooper; “Rustin” di George C. Wolfe. E ancora “Napoleon” di Ridley Scott; “Anatomia di una caduta” di Justine Triet; “Spider-Man: Across The Spider- Verse” di Joaquim Dos Santos di Kemp Powers, Justin K. Thompson; “Miranda’s Victim” di Michelle Danner; “The Killer” di David Fincher, “Society Of The Snow” di Juan Antonio Bayona. E il documentario “American Simphony” di Matthew Heineman sul cantautore e pianista vincitore di Grammy Jon Batiste.

E ancora, “Wonka” di Paul King; “Hunger Games: la ballata dell’usignolo” di Francis Lawrence; “The Equalizer 3 – senza tregua” di Antoine Fuqua; “Mission Impossible Dead Reckoning – Parte 1” di Christopher McQuerrie; “Asteroid City” di Wes Anderson; “Indiana Jones e il quadrante del destino” di James Mangold; “Dungeons & Dragons – l’onore dei ladri” di John Francis Daley; “Renfield” di Chris McKay.



CINEMA ITALIANO :

Per il Cinema Italiano, oltre a “Io Capitano”, il campione di incassi “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi. Insieme a: “Felicità” di Micaela Ramazzotti; “Diabolik chi sei?” dei Manetti Bros; “La chimera” di Alice Rohrwacher; “Lubo” di Giorgio Diritti; “Comandante” di Edoardo De Angelis; “L’ordine del tempo” di Liliana Cavani; “La quattordicesima domenica del tempo ordinario” di Pupi Avati; “Palazzina Laf” di Michele Riondino; “Mimì il principe delle tenebre” di Brando De Sica; “Nata per te” di Fabio Mollo; “Patagonia” di Simone Bozzelli; “Ultima notte di Amore” di Andrea Di Stefano. E ancora, “Romantiche” di Pilar Fogliati; “La primavera della mia vita” di Zavvo Nicolosi; “Good Vibes” di Janet De Nardis; “Mia” di Ivano De Matteo; “Rapito” di Marco Bellocchio”; “Il ritorno di Casanova” di Gabriele Salvatores”; “Mixed by Erri” di Sydney Sibilia; “Con la grazia di un Dio” di Alessandro Roja; “Il meglio di te” di Fabrizio Maria Cortese.

Le commedie, “Santocielo” di Ficarra e Picone; “Cento domeniche” di Antonio Albanese; “La guerra dei nonni” di Gianluca Ansanelli; “L’ultima volta che siamo stati bambini” di Claudio Bisio; “Volevo un figlio maschio” di Neri Parenti; “Rido perché ti amo” di Paolo Ruffini; “Improvvisamente a Natale mi sposo” di Francesco Patierno; “I peggiori giorni” di Massimiliano Bruno; “Scordato” di Rocco Papaleo, “Addio al nubilato 2” di Francesco Apolloni.

E ancora gli indipendenti: “The Garbage Man” di Alfonso Bergamo con Roberta Giarrusso; “Double Soul” di Valerio Esposito; “800 giorni” di Dennis Dellai”; “Uomini da marciapiede” di Francesco Albanese; “Amici per la pelle” di Pierluigi Di Lallo; “Non credo in niente” di Alessandro Marzullo; “L’anima in pace” di Ciro Formisano; “Doppio passo” di Lorenzo Borghini”, “Goffredo e l’Italia chiamò” di Angelo Antonucci; “I follow you” di Vincenzo Petrarolo. E infine “Scianel” di Luciano

Accomando, film nato in seno al progetto "Officine Malaspina" e coprodotto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale. Il progetto ha visto l'attivazione nell'Istituto Penitenziario per minorenni "Malaspina" di Palermo di cinque laboratori sui mestieri del cinema.