I 90 anni del Teatro Diana con una mostra e la presentazione della stagione 2022 -2023 | Video

Grandi ritorni e debutti per la stagione 2022 – 2023 del Teatro Diana che festeggia i suoi 90 anni. Il teatro che da sempre è di proprietà della famiglia Mirra (a fondarlo è stato il padre della compianta e lungimirante Mariolina Mirra) ha reso il Vomero l’avamposto della cultura e dello spettacolo italiano. Tutti sono passati per il suo palcoscenico. Le sue quinte sono testimoni di eventi storici importanti: la rottura tra Eduardo e Peppino De Filippo durante le prove di un loro spettacolo, la notizia del Nobel per la letteratura a Dario Fo mentre Fo era in scena proprio al Diana, l’affermarsi dei nuovi talenti del teatro e cinema contemporaneo come Vincenzo Salemme, il quale a ottobre ritorna fuori abbonamento, e Pierfrancesco Favino.

Per ricordare questi momenti memorabili e per farli conoscere anche ai più giovani, Lucio Mirra e i suoi figli, Guglielmo, Gianpiero e Claudia hanno allestito una mostra che sarà visibile per tutta la durata della stagione teatrale. A tagliare il nastro di apertura per celebrare questo anniversario importante il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca e alcuni degli artisti e registi in cartellone l’anno prossimo come Maurizio de Giovanni, Carlo Buccirosso, Francesco Cicchella e Lina Sastri. Proprio Lina Satri aprirà il 9 novembre la stagione del Diana con un affettuoso omaggio a Eduardo De Filippo fatto dall’attrice che racconta il suo ricordo di Eduardo su Maestro con cui ha lavorato per tanti anni. Lo spettacolo sarà intitolato Eduardo Mio.

Sì continua con la famiglia De Filippo con Sergio Rubini con I Fratelli De Filippo. Dopo il successo cinematografico e in tv de I fratelli De Filippo arrivano in teatro dopo le numerose richieste avute dai teatri italiani. Il film potrebbe avere anche il finanziamento completo ministeriale. Rubini sta anche scrivendo il seguito del film che si chiuderà con la rottura accaduta proprio al Diana. In scena ci saranno gli stessi attori del film. Oggi in conferenza ci sonoi stati Susy Del Giudice che interpreta Luisa De Filippo e Mario Autore che incarna Eduardo che hanno annunciato che lo spettacolo farà da ponte tra il film e il sequel, andando un po' più avanti rispetto al finale del film.

A Natale si rinnova l’appuntamento con Alessandro Siani con il suo one man show. Anche quest’anno il comico napoletano si divide tra teatro e cinema. Proprio questa settimana è stato battuto il primo ciak a Ferrara del suo nuovo film che dirige e interpreta, Tramite amicizia. Una nuova produzione de Teatro Diana tutta napoletana con il regista e sceneggiatore partenopeo Ivan Cotroneo al suo debutto in una regia teatrale con Amanti che avrà come protagonisti Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi due attori che hanno lavorato spesso con lui. Un omaggio Lina Wertmuller con la trasposizione di uno dei suoi successi Travolti da un insolito destino nel mezzo del mare di agosto

Altra trasposizione cinematografica per il teatro di via Luca Giordano con Perfetti sconosciuti il cult di Paolo Genovese alla sua prima regia teatrale. Top secret ancora il cast ma già c’è molta attesa su questo adattamento. Per i suoi primi 90 anni la famiglia Mirra ha deciso di istituire un premio dedicato alla drammaturgia comica riferito agli autori che vanno dai 18 ai 35 anni. Il testo vincitore sarà allestito al diana dagli allievi della sua scuola teatrale

Continua l’incastro con il teatro Acacia da un anno rilevato dai Mirra dandogli una nuova vita dopo la chiusura.Ci saranno alcuni degli spettacoli passati al Diana come lo spettacolo di Maurizio de Giovanni Mettici la mano con Antonio Milo. La collaborazione con il Teatro NEST va avanti con due produzioni tra queste c’è Terre di Latte con Biagio Izzo che con ironia affronta il dramma della terra dei fuochi per la regia di Giuseppe Miale.