La Cena Perfetta, incontro con Salvatore Esposito, il cast e il regista | VIDEO

Presentato al Comicon, da oggi sarà al cinema per tre giorni la commedia dove la cucina è protagonista per eccellenza. Le interviste a Salvatore Esposito, al regista Davide Minnella, a Greta Scarano, Gianfranco Gallo e Gianluca Fru

Il cibo raccontato come veicolo di riscatto. Da qui parte La Cena Perfetta, la commedia di Davide Minnella con protagonisti Salvatore Esposito e Greta Scarano che da oggi fino al 28 aprile sarà nelle sale cinematografiche per poi essere visibile sulle piattaforme.

Come un piatto preparato dall’amalgama di ingredienti differenti, La Cena Perfetta è un mix di generi diversi ben dosati: c’è la commedia romantica, l’azione tipica dei crime, una spolverata di humour che non guasta mai, registri mescolati per raccontare la storia di Carmine (Salvatore Esposito), un camorrista dal cuore buono e un po' pasticcione, che lascia Napoli per gestisce a Roma un ristorante per riciclare soldi sporchi per conto di un boss che per lui è un po' come un padre putativo (Gianfranco Gallo). A Roma si scontra e si ritrova a collaborare con Consuelo (Greta Scarano), una scorbutica e talentuosa chef alla ricerca della perfezione. Una spericolata scalata al successo: camorra, alta cucina e sentimenti finiranno per mischiarsi in una lotta senza quartiere contro critici severi e criminali pericolosi. L’amore per il cibo e il sogno di conquistare una stella Michelin daranno ad entrambi una seconda possibilità e un’occasione di riscatto.

L'importanza della cucina

Oltre ad assumere un valore salvifico per tutti i protagonisti, la cucina è il fulcro di questa storia . Davide Minnella ha voluto ricostruire con realismo le atmosfere e i ritmi serrati della cucina di un ristorante stellato tanto che ha voluto che ci fossero in scena dei veri chef per comporre la brigata da cucina.

Inoltre per formare Grata Scarano, Gianluca Fru dei The Jackal (che nel film interpreta Rosario) e gli altri attori è stata chiamata come consulente la chef stellata Cristina Bowerman.

“E’ un food movie, ma anche una crime comedy con delle note romance. Quel che è al centro di questo film,l’elemento da cui scaturiscono conflitto e storia, è il clash tra due mondi: alta cucina e malavita, certo. Ma anche l’incontro e lo scontro tra due personaggi molto diversi che, nel corso del racconto, impareranno ad amarsi e ad accettarsi, in un modo del tutto insolito” spiega il regista noto per aver firmato come autore numerosi programmi televisivi “ ho provato , da una parte,ad essere estremamente preciso,mostrando perizia e attenzione ,mista ad ansia di prestazione che caratterizza la preparazione di un grande piatto,e dall’altra, ho mosso la macchina da presa quasi freneticamente fra pentole, cibo e coltelli al fine di mostrare una danza di colori,sapori ed emozioni che spero coinvolgano”.

Salvatore Esposito, la commedia e i suoi nuovi progetti

Chiuso definitivamente il capitolo di Gomorra salutando Genny Savastano, Salvatore Esposito è sempre più pronto a dimostrare la sua maturità d’attore lanciandosi anche in altri generi cinematografici. Qui gioca con la commedia, dimostrando di essere a suo agio con questo registro. In La Cena Perfetta, non si è limitato solo a recitare ma anche collaborato alla sceneggiatura insieme a Minnella e al team di sceneggiatori.

La Cena Perfetta non sarà l’unica commedia in cui lo vedremo quest’anno. Nei prossimi mesi lo vedremo nella commedia per famiglie Rosanero di Andrea Porporati. Nell’attesa lo ritroveremo nella terza stagione del format di Prime Video Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, il real-life thriller che vede un gruppo di celebrità darsi alla fuga in lungo e in largo per l’Italia, nel tentativo di mantenere l’anonimato e preservare la loro libertà per due settimane, con limitate risorse economiche. In Celebrity Hunted si ritroverà in coppia con Marco D’Amore.

La presentazione al Comicon

Il regista e il cast de La Cena Perfetta hanno presentato in anteprima il film al pubblico del Comicon, che anche nel suo giorno di chiusura ha fatto sold out. Non sono mancate file agli ingressi e il tutto esaurito anche agli stand dedicati al food e all’acquisto di giochi, maglietti e qualsiasi tipo di gadget.

Un successo anelato dopo questi due anni di stop che conferma quanto il salone del fumetto sia una risorsa per Napoli.

Nei quattro giorni ci sono stati 135.000 visitatori. Un risultato che deriva dalla scelta degli organizzatori di COMICON di contenere fino all’80% il numero di ingressi rispetto al 2019 per assicurare al pubblico un festival in sicurezza .

Oltre 300 ospiti e 500 eventi hanno affollato i programmi delle tante anime del festival: Fumetto, Serie TV & Cinema, Videogioco, Gioco, Asian Village, Neverland e Kids. Ma COMICON non si ferma qui e nel 2023 raddoppia: dal 28 aprile all’1 maggio a Napoli e dal 23 al 25 giugno 2023 COMICON arriva a Bergamo.

“Abbiamo atteso per due anni la XXII edizione di COMICON, a causa del Covid. Siamo felici di aver potuto ritrovare il nostro pubblico e i nostri espositori, tutti straordinariamente soddisfatti dell’esito del festival. Non dimenticheremo l’emozione provata alla riapertura” ha dichiarato Claudio Curcio, Direttore di COMICON “ Non ci fermiamo qui, continuiamo nel nostro percorso strategico come festival internazionale di cultura pop, che opera sull’intero territorio nazionale con mostre ed eventi: nel 2023 saremo a Napoli dal 28 aprile all’1 maggio e dal 23 al 25 giugno arriveremo a Bergamo. È una grande sfida che non vediamo l’ora di affrontare”.