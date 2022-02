Isa Danieli e Giuliana De Sio tornano a Napoli con Le Signorine

Isa Danieli e Giuliana De Sio per la prima volta insieme per essere Le signorine, lo spettacolo teatrale di Gianni Clementi che da due anni stanno portando in giro per i teatri italiani accolte sempre da uno scroscio di applausi. Dirette da Pierpaolo Sepe, solo la pandemia ha fermato le intrepide signorine che sono vere signore del teatro e cinema italiano, le quali hanno ripreso una fittissima tournée teatrale approdando da giovedì 24 febbraio per la seconda volta a Napoli per la prima stagione del Teatro Acacia.

Entrambe hanno una carriera segnata da ruoli straordinari, dove ci sono le loro amate eroine create da Annibale Ruccello e che in Rosaria e Addolorata, le due sorelle protagoniste ne Le Signorine, c'è davvero tanto.

A scovare e a voler portare in scena a tutti i costi questa storia che, per certi versi, potrebbe essere una commedia nera è Giuliana De Sio che si è subito innamorata di queste due sorelle zitelle, offese da una natura ingenerosa. Rosaria (Danieli) e Addolorata (De Sio) trascorrono la propria esistenza in un continuo e scoppiettante scambio di accuse reciproche in cui le miserie e i pregiudizi quotidiani sono trasformate in comiche gag che celano una dolorosa realtà. Costrette a una faticosa convivenza, l’avara Rosaria domina e Addolorata, a malincuore, subisce, ormai sono ben oltre l’età da marito, le poche notizie che gli giungono dal mondo provengono dai pettegolezzi dei parenti o dai reality in televisione.

Le interviste a Isa Danieli e Giuliana De Sio

Signora Danieli, cosa l’ha colpita di Rosaria per farle dire di sì?

Danieli: “Quando ho letto il copione, dopo avermelo proposto, mi è piaciuto. Ho avuto la possibilità di lavorare con un bravissimo regista come Pierpaolo Sepe. Poi, sapevo che la mia compagna di scena sarebbe stata Giuliana De Sio e lavorandoci insieme è venuto fuori un bellissimo spettacolo che ha avuto molto successo anche due anni e mezzo fa ovunque siamo andati perché gli spettatori ridono e piangono. Sono molto felice di aver ripreso Le Signorine in questo periodo e vedere il pubblico presente nonostante tutto e senza avere paura. Vedere questo è molto bello”.

Signora De Sio, chi è Addolorata e fino a che punto è una vittima?

De Sio: “ E’ vittima fino alle estreme conseguenze. Non si specifica l’età ma è una donna di circa 55 anni mal portati. E’ un personaggio che non sa neanche se è ricca o povera e mi affascina proprio per questo suo vivere in uno stato di cattività essendo, al tempo stesso, molto infantile. Rosaria e Addolorata sono sole nel loro rapporto disfunzionale, sole al mondo e contro il mondo, soprattutto Rosaria, che ha 20 anni più di Addolorata, n’è contro mentre sua sorella più piccola vorrebbe aprirsi al mondo ma ne è privata. Addolorata è succube di Rosaria che le vieta tutto. Tutto questo potrebbe essere lo spunto di un horror o di una tragedia ma prima di lavorare molto sul testo, quando l’ho letto in principio era una commedia con battute molto divertenti composte da una serie di sketch comici, però ho intuito nella natura dei personaggi lo sviluppo di una linea tragica che si intreccia a quella comica e ho lavorato in questa direzione. Lo spettacolo è una festa dove si ride tanto ma un certo punto ho scelto di guastare questa festa con un evento che getterà le due donne nell’infelicità perenne...”

Attraverso la comicità avete reso questi due personaggi molto familiari nei loro giudizi taglienti e nell’appigliarsi a piccole cose. Sta anche qui il segreto del successo di questo spettacolo nella dissacrazione e nel riconoscere persone appartenenti a generazioni più anziane che ragionano un po’ come loro su alcuni temi attuali come la xenofobia che potrebbe essere insita in loro?

Danieli: “ Certo, al di là di noi e dello spettacolo questo è sicuramente un elemento. Noi abbiamo molto lavorato sul testo per renderlo adatto alla personalità mia e di Giuliana. Il pubblico soddisfatto e questo è l’importante. E’ stata una tournée bellissima e vedere le persone che alla fine dello spettacolo non lascia le poltrone senza smettere di applaudire è la cosa più bella per noi attori. E’ una ragione di più per essere felici di stare sul palcoscenico. Siamo davvero contente!”

De Sio: “ E’ vero! Rosaria e Addolorata sono ignoranti e, come dice lei, sono due personaggi che potrebbero esistere nella realtà pensandola esattamente come loro. Abbiamo mitigato la loro xenofobia giocando con dei luoghi comuni evocando nei loro dialoghi, tra telefonate, litigi e racconti di parenti, persone che non appaiono mai in scena come la moldava Alena, chiamata da me Aliena, che seduce un nostro cugino. In scena siamo solo Isa e io ma li raccontiamo così bene che sembra che siano con noi e il pubblico ride tanto. Sono tutte storie mentecatte in una dimensione buffa e tragicomica. Persone come Rosaria anche un po' incattivite dalla vita senza aprirsi agli altri esistono e molto più rispetto ad Addolorata, perché lei non si ribella alle vessazioni e persone così non so se ci sono perché sarebbero alienate”.

Siete due pesi massimi che per la prima volta si incontrano in scena. Lavorando insieme tutte le sere cosa vi colpisce l’una dell’altra?

Danieli: “ Giuliana è una donna bellissima e mi ha colpito la sua capacità di entrare in Addolorata. Poi, ammiro il suo istinto e la sua lungimiranza. Lei ha colto subito le potenzialità de Le Signorine capendo che questo spettacolo sarebbe stato apprezzato dal pubblico. C’è stata complicità tra noi!”

De Sio: “ L’affiatamento in scena con Isa è molto forte, non c’è mai un calo della tensione. Abbiamo dei tempi perfetti. Di Isa mi colpisce la sua energia sul palco. Ha 85 anni ed è una forza della natura. Il teatro è una vita faticosissima, perché si viaggia macinando Km al giorno arrivando di corsa essendo sempre al massimo della concentrazione, soprattutto in uno spettacolo come questo dove siamo per due ore sole in scena e lei ci riesce benissimo. Come diceva Eduardo ‘Per fare teatro ci vuole la salute, la salute e la salute’ e Isa ce l’ha senza crolli. Il teatro allunga la vita alle persone. Poi è un’attrice molto moderna”.

Signora De Sio, lei ha scoperto questo testo che è in origine in chiave romana, ma è stato adattato in napoletano. Quanto Napoli contribuisce a fare venire fuori l'essenza e la sagacia di questa storia?

De Sio: “ Clementi è il re delle battute. Credo che anche in romano facesse ridere. Quando ho letto il copione, ho riso dall’inizio alla fine e mi sono detta che qui c’era roba ma non mi bastava così abbiamo rimaneggiato il copione per far venire fuori questi due personaggi a 360°. Ci sono battute molto forti che però inseriti in un contesto puramente di sketch sortiscono un altro effetto. Noi ne abbiamo tratto un grande spettacolo di prosa molto elegante con degli snodi caratteriali dei personaggi che non c’erano e con un finale che abbiamo riscritto completamente. Inizialmente non era così marcata la differenza d’età tra le due sorelle, lo è diventata quando Isa è stata coinvolta nel progetto. E’ stato un regalo che l’autore mi ha fatto perché mi ha dato la fiducia di lasciarsi tradire manomettendo il suo testo per farlo diventare un’altra cosa, ottenendo degli ottimi risultati visto che stiamo riempendo i teatri. E’ stata un’operazione interamente messa in piedi da me e nessuno avrebbe pensato di portarlo in scena così. Quando parlo con persone che vedono lo spettacolo mi dicono che sembra che esistono veramente ed è una cosa bellissima”.

Essere costretti alla convivenza come Rosaria e Addolorata è una cosa che abbiamo conosciuto benissimo. Quanto potrebbe aiutare a capire il malessere di queste donne e lo stremo di Addolorata?

De Sio: “ Bé, io no perché ho convissuto con me stessa perché vivo da sola. Per quanto riguarda Addolorata e Rosaria, loro si sono auto costrette. Per Addolorata, semmai, è Rosaria il suo lockdown, perché se fosse per lei scapperebbe come una dodicenne, anche se non saprebbe dove andare visto che Rosaria gestisce il conto in banca e la merceria che le hanno lasciato i genitori, i quali non le hanno vaccinate e sono diventate entrambe poliomielitiche. Sembra incredibile ma non l’abbiamo inserita noi adesso, tutte le battute legate al vaccino erano già nel testo scritto alcuni anni fa. Quindi sono anche presenti delle riflessioni sulle conseguenze che potrebbero esserci su due non vaccinate a causa dell’ignoranza dei genitori. Potremmo dire che Le Signorine è una finestra sui temi più attuali”.

Ritrovare gli applausi e i riflettori del palcoscenico quanto ha galvanizzato dopo questi due anni duri?

Danieli: “ E’ stato un nuovo debutto. C’è stato tutto il gusto di rifarlo. Riprenderlo l’abbiamo visto come l’inizio della fine del virus. Quindi ci ha arricchito di emozioni e speranze”

De Sio: “ Tanta, tanta! E’ direttamente proporzionale al desiderio che avevamo di ritornare. Dopo due anni di fermo, quest’estate ho ricominciato a salire sul palcoscenico accanto ad Alessandro Haber in Favolosi dove abbiamo recitato alcune favole di Basile e forse lo rifaremo quest’estate. Dopo un anno e mezzo è stato un primo assaggio del palco molto emozionante ma poi riprendere il mio spettacolo è stato e continua a essere bellissimo. Se fosse per me, non mi fermerei più”.

Signora Danieli è mai stata così lontana dal teatro prima dello scoppio della Pandemia?

Danieli: “ No, non mi è mai successo. Grazie a Dio, ogni autunno cominciavano le prove degli spettacoli che portavo in giro. In tutta la mia vita non mi sono mai fermata. Quando è arrivato lo stop mentre eravamo a Messina è stata dura poi, per fortuna, sono stata bene. Poi ci sono state le prime aperture con le capienze limitate ho fatto dei recital. Nel 2020 quando sarebbe terminata la tournée de Le Signorine, avrei dovuto iniziare uno spettacolo a cui tenevo molto, ‘Giacomino e mammà’ con Enrico Ianniello. Spero che riusciamo a portarlo in scena prima o poi, mi dispiacerebbe non farlo più. Pazienza, è la vita, qualcosa accadrà oppure no. Vede,io tra poco compirò 85 anni e, qualche volta, penso che forse potrebbe essere anche il caso di riposare un po'...”

Portati benissimo…

Danieli: “ Grazie, faccio quello che posso ma gli anni passano lo stesso.”

Pare che Addolorata e Rosaria vi piacciano molto. A questo punto ho una curiosità: quale tra le tante donne che avete interpretato vi porterete dietro per sempre?

De Sio: “Sicuramente Adriana Imparato in Notturno di donna con ospiti di Annibale Ruccello. Con Adrianella ho vissuto nove stagioni teatrali per cui lei è dentro di me, non esce più. Ogni tanto si parla di rifarlo anche perché l’età sceniche sono relative ma non so se avrei ancora la forza fisica per riportarlo in scena. Mentre per il cinema mi porterei dietro il personaggio di Emilia in Cattiva di Carlo Lizzani per il quale ho vinto uno dei David di Donatello perché era un personaggio di performance cosa che non è d’abitudine italiana fare performance attoriali di quel livello al cinema”.

Danieli: “ Sono stata affezionata a tutti i personaggi che ho fatto. Ma, se devo scegliere, ci sono Donna Clotilde in Ferdinando di Ruccello, avevo circa 40 anni quando l’ho interpretata per la prima volta e anche dopo la morte di Annibale ho avuto la fortuna di riprenderlo ogni 10 anni. Poi, c’è la Cianciulli in Amore e magia nella cucina di mamma di Lina Wertmüller che l’ha scritto solo per me. Sono stati due ruoli straordinari che porterò per sempre nel mio cuore. I personaggi scritti apposta per me sono quelli che mi sono più cari, ma è impossibile preferire un personaggio piuttosto che un altro, ognuno mi ha regalato una gioia”.

Signora Danieli, Lina Wertmüller è una persona importante non solo della sua carriera ma anche della sua vita come Eduardo De Filippo e Annibale Ruccello, tanto che di entrambi non mancano mai le loro fotografie nei suoi camerini…

Danieli: “ Sì, infatti stanno sempre con me e ora metterò anche la foto di Lina. Lei mi ha fatto capire tante cose sul cinema e sul teatro. Non ero in Pasqualino sette bellezze ma l’ho conosciuta mentre girava il film. Penso ai bei momenti vissuti insieme dove ci sono state tante risate. Sto ancora male per la morte di Lina perché per me è stata un esempio su tanti fronti e poi mi ha scelta ed è la cosa più bella. Era una donna straordinaria e simpaticissima, poi amava moltissimo Napoli e i napoletani”.