Tanto De Filippo in tv per Natale, Giovanni Esposito: "Questa cosa riempie il cuore"

Il mito di Eduardo e della sua drammaturgia, la storia di arte e famiglia che intrecciano i De Filippo e gli Scarpetta negli ultimi anni hanno attratto il cinema e la tv: Martone con Qui Rido Io che evoca i fasti e la sregolatezza di Eduardo Scarpetta; Rubini che racconta gli anni giovanili di Eduardo, Titina e Peppino ne I Fratelli De Filippo che dopo l’applauditissima premier di lunedì al Teatro di San Carlo si prepara a uscire in sala la settimana prossima; da non dimenticare le trasposizioni filmiche di "Sabato, domenica e lunedì" e "Non ti pago", in onda su Rai 1, diretti da Eduardo De Angelis che rientrano nella Collection De Filippo, un ambizioso progetto dove sono proposti i capolavori teatrali di Eduardo De Filippo.

Operazioni produttive che stanno aprendo una nuova tendenza che potrebbe far pensare a un fenomeno De Filippo che si sta sviluppando nell’audiovisivo.

Film in cui stanno partecipando attori famosi e meno famosi che vengono dal teatro.

Lo sono per esempio buona parte del cast capitanato da Sergio Castellitto in Non ti Pago, in onda il 21 dicembre. Tra loro c’è Giovanni Esposito che interpreta l’avvocato Strumillo, un legale un po' guascone che cerca di appianare la lotta al biglietto tra il povero Mario Bertolini e il dispotico Ferdinando Quagliuolo interpretato da Castellitto.

Giovanni Esposito, è uno dei più noti e bravi caratteristi del panorama italiano. Sono numerosi i film e le serie tv in cui troviamo la sua inconfondibile faccia, non ultimo il film commedia Benvenuti in Casa Esposito.

La sua vera casa è, però, il palcoscenico teatrale. In questi giorni, fino a domenica 12 dicembre, è al Teatro Bellini di Napoli con Regalo di Natale regia di Michele Cotugno, adattamento teatrale di uno dei film più conosciuti di Pupi Avati, riflessione cinica e graffiante sull'amicizia, sul ruolo del destino e sui valori della vita, che, grazie a uno sguardo lucido e tagliente, riesce a mantenere un perfetto equilibrio tra commedia e dramma.